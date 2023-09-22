«Законно и обоснованно»: суд постановил продолжить строительство ЖК на Армавирской

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Ранее Mkset рассказывал о ситуации, сложившейся в микрорайоне «Южный». Строительство нового жилого комплекса здесь стало настоящим яблоком раздора между застройщиком, чиновниками и обычными горожанами. Речь идёт о проекте дома на Армавирской, 15А. Против застройки активно выступают местные жители, по мнению которых строительство высотки скажется на безопасности их домов, а также нарушает их права на благоприятные условия жизни.
Причина — кратное увеличение нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, парковки, проезды и т. д.). Активисты ссылаются на то, что по проекту планировки 2008 года на данном участке запрещено строить дома выше шести этажей. Для защиты своих прав и свобод соседи создали Местную общественную организацию защиты прав жильцов микрорайона «Южный», а также обратились в суд. В марте 2023 года уфимская администрация постановила отменить проект планировки территории.
Стоит также упомянуть, что в ходе градостроительного совета республики, глава республики Радий Хабиров дал застройщику поручение о развитии территории так называемых «Южных Ворот, ограниченных улицами Пугачева, Рыленко, Зайнаб Биишевой. Отмечается, что деятельность застройщика вписывается в общую картину развития данной территории, а заявления активистов-противников стройки при этом противоречат политике развития города.
Позднее с заявлением в суд обратился застройщик. В своем заявлении «Строительный трест девелопмент» просит отменить обеспечительные меры, принятые ранее Кировским судом. В обосновании заявитель ссылается на статью 211 КАС РФ, которая допускает запрет применения оспариваемого нормативного правового акта исключительно в отношении административного лица, при этом оспариваемое разрешение не возлагает на истца какие-либо обязанности, поскольку оно выдано другому лицу. Заявитель также указывает, что в случае, если рассматриваемый административный иск будет удовлетворен, то после вступления в силу судебного акта оспариваемое разрешение на строительство попросту утратит свою силу.
Помимо этого застройщик ссылается на часть 4 статьи 85 Кодекса административного судопроизводства РФ, согласно которой меры предварительной защиты по административному иску должны быть соотносимы и соразмерны заявленному требованию. Однако в данном случае, по мнению заявителя, примененные судом обеспечительные меры не связаны с связаны с предметом спор, ввиду чего отсутствуют основания для их исполнения. Дело в том, что договоры долевого участия в строительстве или действия застройщика не являются предметом рассмотрения административного иска, при этом сам земельный участок, на который выдано оспариваемое разрешение на строительство находится в его собственности, а его право на участок не оспорено и не оспаривается в судебном порядке. Оспаривая принятые судом обеспечительные меры, застройщик также отмечает, что они причиняют ему значительный ущерб.
В суде представитель застройщика высказала предположение, согласно которому истец (представитель организации защиты прав жильцов микрорайона «Южный») путает вопрос об удовлетворении иска и принятии обеспечительных мер, поскольку доказательств того, что непринятие обеспечительных мер повлечет за собой невозможность исполнения судебного решения, не было. Также она добавила, что активисты ссылаются на старую проектную документацию. В частности, речь идет о проекте планировки территории, на который активно ссылались активисты и который был отменен постановлением администрации Уфы в марте 2023 года.
Отметим, что представитель администрации Уфы поддержала заявление об отмене мер обеспечения иска, добавив, что разрешение на строительство является законным и обоснованным. В подтверждение тому она привела данные новых инженерно-геологических изысканий.
Таким образом, суд определил отменить меры предварительной защиты, принятые Определением Кировского районного суда от 11 сентября 2023 года.