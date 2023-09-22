«Законно и обоснованно»: суд постановил продолжить строительство ЖК на Армавирской

Помимо этого застройщик ссылается на часть 4 статьи 85 Кодекса административного судопроизводства РФ, согласно которой меры предварительной защиты по административному иску должны быть соотносимы и соразмерны заявленному требованию. Однако в данном случае, по мнению заявителя, примененные судом обеспечительные меры не связаны с связаны с предметом спор, ввиду чего отсутствуют основания для их исполнения. Дело в том, что договоры долевого участия в строительстве или действия застройщика не являются предметом рассмотрения административного иска, при этом сам земельный участок, на который выдано оспариваемое разрешение на строительство находится в его собственности, а его право на участок не оспорено и не оспаривается в судебном порядке. Оспаривая принятые судом обеспечительные меры, застройщик также отмечает, что они причиняют ему значительный ущерб.