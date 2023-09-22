«Я сделал все, чтобы этого не произошло»: Хабиров о дезертире с гранатой

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Сочи, на медиафоруме «Вся Россия — 2023», Глава Башкирии Радий Хабиров поделился историей, связанной с бывшим военнослужащим, который угрожал взорвать гранату и требовал встречи с ним. Вопрос о том, какие чувства испытывал Хабиров в этой ситуации, задал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который выступал в роли модератора. Хабиров подчеркнул, что для него самое главное было сохранить жизнь человека, потому что ничто не может заменить потерю жизни, рассказывает «Башинформ».
«Когда я узнал, что он желает встретиться со мной, я сразу понял, что должен поехать и принять участие в его судьбе.», — рассказывает глава Республики.
Радий Хабиров ответил на вопрос, что для него Ильдар остается солдатом, заблудившимся, но все же солдатом. Во время инцидента он успокоил Ильдара по телефону, пообещал, что приедет и всё решит. Несмотря на странное поведение Ильдара, они пытались договориться. Глава дал письменное поручительство и пообещал помочь, но он не стал обманывать, что Ильдар сейчас вернется домой.
В результате, Ильдар поверил Радию Хабирову, отдал ему гранату, они поговорили, и Хабиров предоставил ему адвокатов. Они также приехали в военно-следственный отдел и пообещали помочь маме и дочке Ильдара, и они продолжают помогать им, как рассказывает глава Республики.
Напомним, что в конце августа текущего года стало известно о гибели военнослужащего Ильдар Б. Известно, что он покончил с собой в камере СИЗО.