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«Я сделал все, чтобы этого не произошло»: Хабиров о дезертире с гранатой

«Я сделал все, чтобы этого не произошло»: Хабиров о дезертире с гранатой

22 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Радий Хабиров поделился своей историей о том, как он попытался оказать помощь бывшему военнослужащему

В Сочи, на медиафоруме «Вся Россия — 2023», Глава Башкирии Радий Хабиров поделился историей, связанной с бывшим военнослужащим, который угрожал взорвать гранату и требовал встречи с ним. Вопрос о том, какие чувства испытывал Хабиров в этой ситуации, задал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который выступал в роли модератора. Хабиров подчеркнул, что для него самое главное было сохранить жизнь человека, потому что ничто не может заменить потерю жизни, рассказывает «Башинформ».

«Когда я узнал, что он желает встретиться со мной, я сразу понял, что должен поехать и принять участие в его судьбе.», — рассказывает глава Республики.

Радий Хабиров ответил на вопрос, что для него Ильдар остается солдатом, заблудившимся, но все же солдатом. Во время инцидента он успокоил Ильдара по телефону, пообещал, что приедет и всё решит. Несмотря на странное поведение Ильдара, они пытались договориться. Глава дал письменное поручительство и пообещал помочь, но он не стал обманывать, что Ильдар сейчас вернется домой.

В результате, Ильдар поверил Радию Хабирову, отдал ему гранату, они поговорили, и Хабиров предоставил ему адвокатов. Они также приехали в военно-следственный отдел и пообещали помочь маме и дочке Ильдара, и они продолжают помогать им, как рассказывает глава Республики.

Напомним, что в конце августа текущего года стало известно о гибели военнослужащего Ильдар Б. Известно, что он покончил с собой в камере СИЗО.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Хабиров#Виалина Ахсанова
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