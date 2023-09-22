«Я сделал все, чтобы этого не произошло»: Хабиров о дезертире с гранатой

Радий Хабиров ответил на вопрос, что для него Ильдар остается солдатом, заблудившимся, но все же солдатом. Во время инцидента он успокоил Ильдара по телефону, пообещал, что приедет и всё решит. Несмотря на странное поведение Ильдара, они пытались договориться. Глава дал письменное поручительство и пообещал помочь, но он не стал обманывать, что Ильдар сейчас вернется домой.