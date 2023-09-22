В Уфе резко изменится погода

Так, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Уфе сохранится в Уфе в течение ближайшей недели. Осенние холода придут в Башкирию в конце следующей недели. Так, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит +19, +24°. Существенных осадков не предвидится, однако по северу республики все же пройдёт небольшой дождь.