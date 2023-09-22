В Уфе резко изменится погода

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Так, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Уфе сохранится в Уфе в течение ближайшей недели. Осенние холода придут в Башкирию в конце следующей недели. Так, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит +19, +24°. Существенных осадков не предвидится, однако по северу республики все же пройдёт небольшой дождь.
В субботу, 23 сентября, температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, днем +20, +25°. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый.
В воскресенье, 24 сентября, температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, днем +20, +25°. Существенных осадков не предвидится.
В понедельник, 25 сентября, температура воздуха днем в Уфе составит до +24 градуса. Погода существенно изменится в следующее воскресенье, 1 октября, — днем она составит всего 11°.