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Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Синоптики назвали дату, когда в Уфу придет похолодание

В Уфе резко изменится погода

22 сентября 2023, 03:18
Фото: 1MI

Синоптики назвали дату, когда в Уфу придет похолодание

Прогноз погоды на текущую неделю публикует Башгидрометцентр

Так, по прогнозам синоптиков, теплая погода в Уфе сохранится в Уфе в течение ближайшей недели. Осенние холода придут в Башкирию в конце следующей недели. Так, в пятницу, 22 сентября, температура воздуха днем составит +19, +24°. Существенных осадков не предвидится, однако по северу республики все же пройдёт небольшой дождь.

В субботу, 23 сентября, температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, днем +20, +25°. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый.

В воскресенье, 24 сентября, температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, днем +20, +25°. Существенных осадков не предвидится.

В понедельник, 25 сентября, температура воздуха днем в Уфе составит до +24 градуса. Погода существенно изменится в следующее воскресенье, 1 октября, — днем она составит всего 11°.

#Уфа#Погода#Азамат Нухов#Погода в Уфе#Холодная погода
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