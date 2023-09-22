В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Уфе 23 и 24 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где горожане смогут приобрести качественные продукты от башкирских производителей.
Ярмарка состоится на нескольких площадках, включая участок автодороги по улице Правды, пересечения улиц Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также площадки возле парка «Волна», имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на улице Рабкоров, 20.