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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Уфе

В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

22 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Уфе

Об этом сообщила Администрация Уфы.

В Уфе 23 и 24 сентября пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где горожане смогут приобрести качественные продукты от башкирских производителей.

Ярмарка состоится на нескольких площадках, включая участок автодороги по улице Правды, пересечения улиц Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также площадки возле парка «Волна», имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на улице Рабкоров, 20.

#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сельскохозяйственные ярмарки#Виалина Ахсанова#Ярмарки
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