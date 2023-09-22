В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарка состоится на нескольких площадках, включая участок автодороги по улице Правды, пересечения улиц Георгия Мушникова и бульвара Баландина, а также площадки возле парка «Волна», имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на улице Рабкоров, 20.