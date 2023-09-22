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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Уфе пройдут массовые проверки водителей: узнали даты

В Уфе пройдут массовые проверки водителей: узнали даты

22 сентября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города.

В Уфе 23 сентября запланированы рейды, организованные ГИБДД. В процессе проведения проверок особое внимание будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и нарушениям законодательства в сфере перевозки детей.

Пресс-служба Госавтоинспекции призывает водителей активно использовать ремни безопасности, придерживаться бокового интервала и дистанции, а также строго избегать поездок в состоянии опьянения.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова#Рейды
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