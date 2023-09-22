В Уфе пройдут массовые проверки водителей: узнали даты

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Уфе 23 сентября запланированы рейды, организованные ГИБДД. В процессе проведения проверок особое внимание будет уделено пресечению случаев нетрезвого вождения и нарушениям законодательства в сфере перевозки детей.
Пресс-служба Госавтоинспекции призывает водителей активно использовать ремни безопасности, придерживаться бокового интервала и дистанции, а также строго избегать поездок в состоянии опьянения.