В Уфе отменили концерт с музыкой группы Rammstein из-за сибирских активистов

Группа Rammstein, по заявлению активистов, ранее высказывала антироссийские взгляды и пропагандировала «каннибализм, насилие и пытки» в своих песнях, а концерт они назвали «преступной популяризацией творчества группы» и «антироссийским мероприятием». Также, они потребовали привлечь организаторов к ответственности.