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В Уфе отменили концерт с музыкой группы Rammstein из-за сибирских активистов

В Уфе отменили концерт с музыкой группы Rammstein из-за сибирских активистов

22 сентября 2023, 10:47
Фото: 1MI
Активисты из Новосибирска обратились к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву с требованием отменить оркестровый трибьют группы Rammstein.

Обращение к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву поступило от активистов из Новосибирска, которые требовали отменить оркестровый трибьют рок-группы Rammstein. Они были возмущены запланированным концертом в Конгресс-холле столицы Башкирии 24 сентября, где коллектив CAGMO собирается исполнить симфонические версии песен известной группы.

Группа Rammstein, по заявлению активистов, ранее высказывала антироссийские взгляды и пропагандировала «каннибализм, насилие и пытки» в своих песнях, а концерт они назвали «преступной популяризацией творчества группы» и «антироссийским мероприятием». Также, они потребовали привлечь организаторов к ответственности.

Ранее Mkset сообщал, что жительница Башкирии попросила Хабирова отменить в Уфе концерт группы «Звери». Елизавета Л. считает, что группа «Звери» заинтересована лишь в том, чтобы, собрав деньги, «жить за границей в своё удовольствие, осыпая нашу страну гадостями».

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Концерт#Виалина Ахсанова
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