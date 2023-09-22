В Уфе отменили концерт с музыкой группы Rammstein из-за сибирских активистов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Обращение к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву поступило от активистов из Новосибирска, которые требовали отменить оркестровый трибьют рок-группы Rammstein. Они были возмущены запланированным концертом в Конгресс-холле столицы Башкирии 24 сентября, где коллектив CAGMO собирается исполнить симфонические версии песен известной группы.
Группа Rammstein, по заявлению активистов, ранее высказывала антироссийские взгляды и пропагандировала «каннибализм, насилие и пытки» в своих песнях, а концерт они назвали «преступной популяризацией творчества группы» и «антироссийским мероприятием». Также, они потребовали привлечь организаторов к ответственности.
Ранее Mkset сообщал, что жительница Башкирии попросила Хабирова отменить в Уфе концерт группы «Звери». Елизавета Л. считает, что группа «Звери» заинтересована лишь в том, чтобы, собрав деньги, «жить за границей в своё удовольствие, осыпая нашу страну гадостями».