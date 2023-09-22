В Башкортостане более 40 проектов в сфере туризма получат гранты

Первый конкурс, прошедший в июне, предусматривает субсидии на создание и развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ, а также обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания. В дополнительном этапе приняли участие 20 проектов, из них 16 признаны победителями. Общая сумма грантов составит 116,7 млн рублей. По условиям конкурса получатели грантов должны вложить собственные средства — сумма инвестиций по данному конкурсу составит 144,2 млн рублей.