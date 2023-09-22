В Башкортостане более 40 проектов в сфере туризма получат гранты

Posted 22 сентября, 13:33
Published 22 сентября, 13:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Проекты выбрали по итогам дополнительного этапа двух конкурсов на субсидии для развития инфраструктуры туризма.
— В сентябре мы подвели итоги дополнительного этапа конкурсных отборов. Всего было подано 76 заявок, победителями признаны 44 проекта, благодаря которым для туристов всех категорий в Башкортостане будут созданы более комфортные условия, — отметил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
Первый конкурс, прошедший в июне, предусматривает субсидии на создание и развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ, а также обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание пунктов общественного питания. В дополнительном этапе приняли участие 20 проектов, из них 16 признаны победителями. Общая сумма грантов составит 116,7 млн рублей. По условиям конкурса получатели грантов должны вложить собственные средства — сумма инвестиций по данному конкурсу составит 144,2 млн рублей.
Во втором конкурсе приняли участие 56 предпринимателей и юридических лиц. Из них 28 выиграли субсидии на общую сумму 70,1 млн рублей. Средства будут направлены на приобретение туристского оборудования, разработку новых маршрутов, создание электронных путеводителей по турмаршрутам и развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.