В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
За 37-ю неделю 2023 года было зарегистрировано 24 694 случая ОРВИ и 5 случаев гриппа, все они подтверждены лабораторно. В настоящее время наблюдается рост случаев заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями. Это связано с наступающей осенью, когда погода становится холоднее и дети начинают ходить в школу. Интересно отметить, что 45,2% пациентов — это несовершеннолетние.
Напомним, что Mkset сообщал о введение масочного режима. В республике зафиксировано более 24 тысяч случаев ОРВИ, заболеваемость превышает эпидпорог на 46%. В медицинских учреждениях введен масочный режим, также проводится термометрия при посещении.