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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания

В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания

22 сентября 2023, 14:06
Об этом информирует региональный Роспотребнадзор.

За 37-ю неделю 2023 года было зарегистрировано 24 694 случая ОРВИ и 5 случаев гриппа, все они подтверждены лабораторно. В настоящее время наблюдается рост случаев заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями. Это связано с наступающей осенью, когда погода становится холоднее и дети начинают ходить в школу. Интересно отметить, что 45,2% пациентов — это несовершеннолетние.

Напомним, что Mkset сообщал о введение масочного режима. В республике зафиксировано более 24 тысяч случаев ОРВИ, заболеваемость превышает эпидпорог на 46%. В медицинских учреждениях введен масочный режим, также проводится термометрия при посещении.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#ОРВИ#Здоровье детей#Виалина Ахсанова
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