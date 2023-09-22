В Башкирии зарегистрированы первые случаи опасного сезонного заболевания

За 37-ю неделю 2023 года было зарегистрировано 24 694 случая ОРВИ и 5 случаев гриппа, все они подтверждены лабораторно. В настоящее время наблюдается рост случаев заболеваемости по сравнению с предыдущими неделями. Это связано с наступающей осенью, когда погода становится холоднее и дети начинают ходить в школу. Интересно отметить, что 45,2% пациентов — это несовершеннолетние.