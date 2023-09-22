В Башкирии за 26,6 млн рублей снимут мультфильм о Минигали Шаймуратове

Так, подрядчику до конца 2023 года нужно будет создать мультипликационный фильм под рабочим названием «Генерал Шаймуратов», который, по задумке, авторов должен стать продолжением мультфильма «Северные амуры», который готовится к выходу на большие экраны в октябре 2023 года.