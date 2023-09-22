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В Башкирии за 26,6 млн рублей снимут мультфильм о Минигали Шаймуратове

В Башкирии за 26,6 млн рублей снимут мультфильм о Минигали Шаймуратове

22 сентября 2023, 07:49
Фото: 1MI
Производством анимационной киноленты займется директор студии «Муха» Артур Абдрахманов

Контракт на съемку полнометражного мультфильм про генерала Минигали Шаймуратова заключит ГАУ РБ Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова. По информации на сайте госзакупок, контракт был заключен с единственным поставщиком — продюсером Артуром Абдрахмановым. Цена контракта составила 26,6 млн рублей.

Так, подрядчику до конца 2023 года нужно будет создать мультипликационный фильм под рабочим названием «Генерал Шаймуратов», который, по задумке, авторов должен стать продолжением мультфильма «Северные амуры», который готовится к выходу на большие экраны в октябре 2023 года.

По сценарию, историю жизни Минигали Шаймуратова школьникам рассказывает музейный экскурсовод. Позднее рассказ превращается в живое повествование.

#Культура#Кино#Культурная жизнь#Новости Башкирии#Кинопремьеры#Азамат Нухов
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