В Башкирии существенно вырос экспорт муки

За 8 месяцев текущего года производители экспортировали 3,9 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки — это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

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