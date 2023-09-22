mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 10:29

Published 22 сентября, 10:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Башкирии существенно вырос экспорт муки

В Башкирии существенно вырос экспорт муки

22 сентября 2023, 10:29
Фото: 1MI
За 8 месяцев текущего года производители экспортировали 3,9 тысяч тонн пшеничной и ржаной муки — это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-служба минсельхоза РБ.

Муку экспортировали из региона в страны Таможенного союза, СНГ, бывших республик Советского Союза. Пробы всех партий экспортного груза в полном объеме прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся подкарантинная продукция соответствует требованиям стран-импортеров: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, в регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Общий объем экспорта продукции АПК из Башкортостана за 8 месяцев текущего года составил 190 млн долларов. Отметим, экспорт муки растет в целом по стране. Россия подтверждает не только статус крупнейшего экспортера пшеницы, но и наращивает продажу в зарубежные страны продукты переработки зерна.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Фото. «Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы
Сегодня, 09:34
Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии
Сегодня, 06:22
Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году
Сегодня, 07:33
Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии
Сегодня, 07:10
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Вчера, 07:54
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
22 сентября, 07:02