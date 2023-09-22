В Башкирии существенно вырос экспорт муки

Posted 22 сентября, 10:29
Published 22 сентября, 10:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Муку экспортировали из региона в страны Таможенного союза, СНГ, бывших республик Советского Союза. Пробы всех партий экспортного груза в полном объеме прошли исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся подкарантинная продукция соответствует требованиям стран-импортеров: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.
Напомним, в регионе действует проект «Экспорт продукции АПК в Республике Башкортостан» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», ключевой целью которого является увеличение доли экспорта, в том числе сельскохозяйственной продукции.
Общий объем экспорта продукции АПК из Башкортостана за 8 месяцев текущего года составил 190 млн долларов. Отметим, экспорт муки растет в целом по стране. Россия подтверждает не только статус крупнейшего экспортера пшеницы, но и наращивает продажу в зарубежные страны продукты переработки зерна.