В Башкирии резко выросло количество жалоб на укусы клещей

Также проводились исследования на природных стациях, где было изучено 800 клещей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 0,5%, что также ниже уровня 2022 года, который был равен 0. В отношении зараженности возбудителями инфекционного клещевого боррелиоза, было зафиксировано понижение с 28,3% в 2022 году до 7,8% в настоящем году. Что касается моноцитарного эрлихиоза человека, то его уровень остался практически неизменным, составляя 2,3% в 2022 году и 2% в настоящем году. Также наблюдается стабильность в отношении гранулоцитарного анаплазмоза человека, зафиксированный уровень в 2022 году составляет 0,3%, который совпадает с уровнем текущего года.