В Башкирии резко выросло количество жалоб на укусы клещей

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Медицинские организации в регионе сообщили о 9 947 случаях заражения клещами с начала эпидсезона, из которых 3 687 пришлось на детей. Эти цифры сопоставимы со средним уровнем жалоб за последние годы. Роспотребнадзор РБ подчеркивает, что активность клещей продолжается, и за последнюю неделю было зафиксировано 137 обращений, включая 52 случая у детей, что превышает показатели прошлого года на 70 процентов.
Исследования были проведены в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в РБ, где было проанализировано 12 156 клещей, снятых с людей. По последним данным, инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 1,7%, что ниже уровня, зафиксированного в 2022 году, который составлял 0,7%. Кроме того, зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза составила 20,4%, наблюдается небольшое снижение по сравнению с 2022 годом, когда данный показатель был равным 23,7%.
Также проводились исследования на природных стациях, где было изучено 800 клещей. Инфицированность вирусом клещевого энцефалита составила 0,5%, что также ниже уровня 2022 года, который был равен 0. В отношении зараженности возбудителями инфекционного клещевого боррелиоза, было зафиксировано понижение с 28,3% в 2022 году до 7,8% в настоящем году. Что касается моноцитарного эрлихиоза человека, то его уровень остался практически неизменным, составляя 2,3% в 2022 году и 2% в настоящем году. Также наблюдается стабильность в отношении гранулоцитарного анаплазмоза человека, зафиксированный уровень в 2022 году составляет 0,3%, который совпадает с уровнем текущего года.
Ранее Mkset сообщал, что с начала сезона активности клещей в 2023 году на территории Башкортостана выявили почти 9 тыс. случаев. Также было зафиксировано 13 случаев обнаружения у пациентов клещевого боррелиоза и 7 случаев клещевого энцефалита. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии проводились исследования над 10446 насекомыми сняты с людей.