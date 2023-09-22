mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 08:20

Published 22 сентября, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В Башкирии планируют высадить более шести миллионов деревьев

В Башкирии планируют высадить более шести миллионов деревьев

22 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
В республике стартовали осенние мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.

Юбилейная, пятая по счету, акция традиционно началась по всей стране и стала главным осенним мероприятием по восстановлению лесного фонда страны. В нынешнем году ее организаторы поставили цель — высадить 70 млн деревьев.

Башкирия ежегодно участвует в этой экологической инициативе. На сей раз в республике акция стартовала 15 сентября в деревне Подлубово Кармаскалинского района и была приурочена ко Дню лесного работника. Всего в рамках мероприятия было высажено четыре тысячи сеянцев лиственницы.

По словам министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, в республике в этом году лесоводы планируют высадить более шести миллионов саженцев и сеянцев на общей площади 1,6 тыс. гектаров.

Кроме того, на официальном сайте акции «Сохраним лес» можно ознакомиться с запланированными под посадку территориями, датой и количеством посадочного материала, а также узнать контактные данные организатора-координатора мероприятия и выбрать удобную локацию для участия, сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.

Напомним, что акция проходит в рамках нацпроекта «Экология», цель которого — охрана окружающей среды. А это утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма, экологическое воспитание молодежи, сохранение биологического разнообразия.

И такие масштабные экологические инициативы, как акция «Сохраним лес», помогают объединить власть, бизнес и общество для достижения глобальных целей нацпроекта. На сегодняшний день во Всероссийской акции «Сохраним лес» участвуют полтора миллиона человек, которые уже посадили 220 млн саженцев, а к 2030 году в стране планируется высадить в общей сложности пять млрд деревьев.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Фото. «Как бомжей на вокзале»: депутат показала, как выглядит скандальный колледж Уфы
Сегодня, 09:34
Власти сделали заявление, касающееся участников СВО из Башкирии
Сегодня, 06:22
Некоторые жители Башкирии получат прибавку к пенсии в 2024 году
Сегодня, 07:33
Больше умирать от коронавируса стали в Башкирии
Сегодня, 07:10
«Вся дорога усыпана помётом»: Жители Башкирии возмущены действиями птицефабрики
Вчера, 07:54
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
22 сентября, 07:02