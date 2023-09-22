В Башкирии планируют высадить более шести миллионов деревьев

Posted 22 сентября, 08:20
Published 22 сентября, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Юбилейная, пятая по счету, акция традиционно началась по всей стране и стала главным осенним мероприятием по восстановлению лесного фонда страны. В нынешнем году ее организаторы поставили цель — высадить 70 млн деревьев.
Башкирия ежегодно участвует в этой экологической инициативе. На сей раз в республике акция стартовала 15 сентября в деревне Подлубово Кармаскалинского района и была приурочена ко Дню лесного работника. Всего в рамках мероприятия было высажено четыре тысячи сеянцев лиственницы.
По словам министра лесного хозяйства Марата Шарафутдинова, в республике в этом году лесоводы планируют высадить более шести миллионов саженцев и сеянцев на общей площади 1,6 тыс. гектаров.
Кроме того, на официальном сайте акции «Сохраним лес» можно ознакомиться с запланированными под посадку территориями, датой и количеством посадочного материала, а также узнать контактные данные организатора-координатора мероприятия и выбрать удобную локацию для участия, сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.
Напомним, что акция проходит в рамках нацпроекта «Экология», цель которого — охрана окружающей среды. А это утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма, экологическое воспитание молодежи, сохранение биологического разнообразия.
И такие масштабные экологические инициативы, как акция «Сохраним лес», помогают объединить власть, бизнес и общество для достижения глобальных целей нацпроекта. На сегодняшний день во Всероссийской акции «Сохраним лес» участвуют полтора миллиона человек, которые уже посадили 220 млн саженцев, а к 2030 году в стране планируется высадить в общей сложности пять млрд деревьев.