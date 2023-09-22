В Башкирии планируют высадить более шести миллионов деревьев

И такие масштабные экологические инициативы, как акция «Сохраним лес», помогают объединить власть, бизнес и общество для достижения глобальных целей нацпроекта. На сегодняшний день во Всероссийской акции «Сохраним лес» участвуют полтора миллиона человек, которые уже посадили 220 млн саженцев, а к 2030 году в стране планируется высадить в общей сложности пять млрд деревьев.