В Башкирии общая сумма выплат добровольцам на СВО достигла 3,7 млрд рублей

Он добавил, что помимо федеральных выплат, каждый доброволец из региона получает единоразовую выплату в размере 200 тыс. рублей, а также по 2 тыс. рублей в день во время службы, которые называют «хабировками». В настоящее время в зоне СВО от республики находится полк «Башкортостан», пять именных батальонов и несколько тысяч мобилизованных.