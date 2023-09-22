В Башкирии общая сумма выплат добровольцам на СВО достигла 3,7 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Глава Башкирии Радий Хабиров объявил на XXVII Форуме современной журналистики «Вся Россия», что общая сумма выплат добровольцам от республики уже составляет 3,7 млрд рублей.
Он добавил, что помимо федеральных выплат, каждый доброволец из региона получает единоразовую выплату в размере 200 тыс. рублей, а также по 2 тыс. рублей в день во время службы, которые называют «хабировками». В настоящее время в зоне СВО от республики находится полк «Башкортостан», пять именных батальонов и несколько тысяч мобилизованных.
Ранее Mkset сообщал о изменениях условий выплат семьям погибших в СВО. Согласно тексту постановления, выплату могут получить семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, которые родились, проживали либо были похоронены на территории Башкортостана. Отмечается, что на выплаты могут претендовать, в том числе сотрудники региональной Росгвардии.