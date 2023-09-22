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Published Сегодня, 16:24

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Updated Сегодня, 16:26

В Башкирии обнаружили два случая опасного заболевания, передаваемого от кошек

В Башкирии обнаружили два случая опасного заболевания, передаваемого от кошек

22 сентября 2023, 16:24
Фото: 1MI
Заболевание было выявлено в результате скрининга. Роспотребнадзор рассказал из-за чего могли заразиться граждане.

В Башкирии было обнаружено два случая токсоплазмоза, опасного заболевания, передающегося от кошек. Один пациент был человеком, страдающим ВИЧ, а другой — беременной женщиной. Заболевание было обнаружено в результате скринингового исследования.

Оба заболевших жили с уличными кошками, которым позволяли свободно выходить на улицу, отметили в Роспотребнадзоре. Ведомство подчеркивает, что необходимо предпринять меры для профилактики этого заболевания, так как переносчиками являются домашние кошки.

Одной из опасностей этого заболевания является то, что оно часто протекает бессимптомно и постепенно переходит в хроническую форму, сопровождаемую образованием цист в различных органах, таких как спинной мозг, печень, легкие, глаза и мышцы.

Наиболее часто заболевание проявляется у ВИЧ-инфицированных пациентов и беременных женщин, и может привести к фатальному исходу, а также к врожденным дефектам и смерти плода.

Источником передачи этого заболевания являются зараженные кошки, которые в течение 2-3 недель после заражения выделяют ооцисты токсоплазмы вместе с отходами. Поэтому очень важно регулярно очищать лотки для кошек и соблюдать гигиену, а также правильно готовить мясо перед его употреблением.

Одним из возможных способов передачи токсоплазмоза является употребление плохо обработанного мяса, немытых овощей и непастеризованного молока.

Напомним, что летом текущего года Mkset сообщал о случаях заражениях токсокароза, передающегося также от собаки человеку.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здравоохранение#Здоровье#Виалина Ахсанова
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