В Башкирии обнаружили два случая опасного заболевания, передаваемого от кошек

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Башкирии было обнаружено два случая токсоплазмоза, опасного заболевания, передающегося от кошек. Один пациент был человеком, страдающим ВИЧ, а другой — беременной женщиной. Заболевание было обнаружено в результате скринингового исследования.
Оба заболевших жили с уличными кошками, которым позволяли свободно выходить на улицу, отметили в Роспотребнадзоре. Ведомство подчеркивает, что необходимо предпринять меры для профилактики этого заболевания, так как переносчиками являются домашние кошки.
Одной из опасностей этого заболевания является то, что оно часто протекает бессимптомно и постепенно переходит в хроническую форму, сопровождаемую образованием цист в различных органах, таких как спинной мозг, печень, легкие, глаза и мышцы.
Наиболее часто заболевание проявляется у ВИЧ-инфицированных пациентов и беременных женщин, и может привести к фатальному исходу, а также к врожденным дефектам и смерти плода.
Источником передачи этого заболевания являются зараженные кошки, которые в течение 2-3 недель после заражения выделяют ооцисты токсоплазмы вместе с отходами. Поэтому очень важно регулярно очищать лотки для кошек и соблюдать гигиену, а также правильно готовить мясо перед его употреблением.
Одним из возможных способов передачи токсоплазмоза является употребление плохо обработанного мяса, немытых овощей и непастеризованного молока.
Напомним, что летом текущего года Mkset сообщал о случаях заражениях токсокароза, передающегося также от собаки человеку.