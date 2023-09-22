Уфимцы сообщили о странном грузовике с кричащими телятами в кузове

По информации телеканала «Вся Уфа», грузовик прибыл в Уфу из Алтайского края, кормили и поили животных в Кургане во время остановки. В Уфе же водитель решил отоспаться — снял квартиру и припарковал грузовик с телятами на обочине. Идет дальнейшее разбирательство.