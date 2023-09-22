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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Уфимцы сообщили о странном грузовике с кричащими телятами в кузове

Уфимцы сообщили о странном грузовике с кричащими телятами в кузове

22 сентября 2023, 11:20
Грузовик был припаркован на обочине, водителя на месте нет.

В Уфе местные жители обратили внимание на припаркованный грузовик, в котором больше 12 часов находятся телята. Как сообщают пользователи социальных сетей, находится грузовик по адресу Лесотехникому, 10.

— Они заперты без воды и еды, очень кричат. Нашёлся лишь один неравнодушный мужчина, который дал хлеб и воду через отверстие в кузове, — пишет пользователь.
Видео: БашДТП // telegram

Отмечается, что утром на место уже приезжали сотрудники правоохранительных органов, однако и после обеда телята были заперты в кузове.

Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, сотрудники Госавтоинспекции вызвали ветеринарную службу, которая должна принять соответствующие меры реагирования.

По информации телеканала «Вся Уфа», грузовик прибыл в Уфу из Алтайского края, кормили и поили животных в Кургане во время остановки. В Уфе же водитель решил отоспаться — снял квартиру и припарковал грузовик с телятами на обочине. Идет дальнейшее разбирательство.

#Общество#Видео#Элина Сайфранова#Уфа#Новости Уфы#Домашние животные#Животные
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