Уфимский Арбат, масочный режим в Башкирии и повышение цен в автобусах

Правила призыва на военную службу в 2023 году останутся без изменений: призывники так же будут получать повестки в бумажном виде. Единственное, что изменится в рамках осеннего призыва на военную службу в 2023 году, — штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. С октября текущего года он будет повышен. Глава комитета Думы также напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток «начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры». Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.