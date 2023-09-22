Уфимский Арбат, масочный режим в Башкирии и повышение цен в автобусах

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Стала известна судьба педагога из Уфы, обмотавшего рот студенту скотчем. Директор Уфимского автотранспортного колледжа Радмир Ибрагимов сообщил об увольнении скандального педагога. По словам Ибрагимова, Эльмира С. не вернется на работу в учебное заведение. Позже выяснилось, что преподавательница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Известно, что преподавательница так и не объяснила причины своего поведения.
В Башкирии произошла очередная встреча людей с медведями. Молодой парень из Аскарово в Абзелиловском районе пошёл в лес за грибами. Но спускаясь к селу Хамитово, он наткнулся на медведя. Парень не стал паниковать и начал снимать действия медведя. На видео видно, как мишка рыщет под деревьями, ища себе пропитание, роется в кустах. Автор видео рассказывает, что ему повезло — машину он оставил недалеко.
Глава Башкирии рассказал о будущем улицы Октябрьской революции в Уфе. Улица Октябрьской революции в Уфе станет полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях. Отмечается, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем там будут обустроена прогулочная зона. Что касается старых домов, которые расположены вдоль улицы и регулярной периодичностью горят, то их внешний вид будет приведен в порядок, а дома культурного наследия сохранены.
Девушка, обвиняемая в краже ювелирных изделий на сумму 12 млн рублей, беременна. Об этом в ходе судебного заседания заявил адвокат подсудимой. Он также ходатайствовал о приобщении к материалам уголовного дела справки о наличии беременности подсудимой. Суд, с учетом мнения сторон, удовлетворил указанное ходатайство. В ноябре 2022 года девушка похитила из магазина ювелирных украшений на сумму порядка 12 млн рублей, после чего попыталась скрыться. Позднее она пояснила, что похитить украшения её уговорили. На данный момент местонахождение драгоценностей неизвестно, по словам девушки, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки.
По результатам недельного мониторинга в республике было отмечено более 24 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Как сообщает главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора по Башкирии Миляуша Мулюкова изданию «Ъ-Уфа», заболеваемость выше эпидпорога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии. Было принято решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях. При их посещении также необходимо проходить и термометрию. Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.
Гнусный поступок совершили охотники в Дюртюлинском районе Башкирии. Лось переплывал реку Белую, однако его настигла пуля. Стреляли из катера. На видео, распространяющемся в соцсетях, видно, как животное доплыло до середины реки. Однако послышавшиеся звуки выстрела дают понять — его застрелили. Спустя некоторое время голова лося ушла под воду. Также на видео видно, что стрелял мужчина из катера бело-голубого окраса.
В Уфе отменили концерт с музыкой группы Rammstein. Обращение к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву поступило от активистов из Новосибирска, которые требовали отменить оркестровый трибьют рок-группы Rammstein. Они были возмущены запланированным концертом в Конгресс-холле столицы Башкирии 24 сентября, где коллектив CAGMO собирается исполнить симфонические версии песен известной группы. Группа Rammstein, по заявлению активистов, ранее высказывала антироссийские взгляды и пропагандировала «каннибализм, насилие и пытки» в своих песнях, а концерт они назвали «преступной популяризацией творчества группы» и «антироссийским мероприятием».
Правила призыва на военную службу в 2023 году останутся без изменений: призывники так же будут получать повестки в бумажном виде. Единственное, что изменится в рамках осеннего призыва на военную службу в 2023 году, — штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. С октября текущего года он будет повышен. Глава комитета Думы также напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток «начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры». Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.
По новой стоимости пассажирам придётся ездить уже с понедельника, 25 сентября. Отныне цена проезда на автобусе №207 будет составлять 40 рублей. Данный маршрут следует от отправной точки «Уфимский ДОК» и заканчивает на конечной остановке «Музей Нестерова». Перевозчиком является НПОУ ИЦ «Техника». Стоит отметить, что организация обслуживает только один автобус по городу. Как сообщили в компании, цены не поднимались на протяжении двух лет, сейчас же это вынужденная мера, поскольку водители стали испытывать трудности, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также скачком цен на топливо.
В Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России. По данным статистического ведомства, уровень цен за отопление в Башкирии выше, чем в среднем по стране на 209 рублей 62 копейки. В России средняя цена за тепло составляет 2 285 рублей 67 копеек за Гкал, а для потребителей в нашей республике — 2 495 рублей 29 копеек. Самое дешёвое отопление — в Ингушетии, там ценник ниже более, чем на 1000 рублей — 1261,38 рублей за Гкал. По сравнению с Башкирией, крайне низкие цены в Кемеровской области (1431,98 рублей) и Дагестане (1544,16 рублей). По показателю доступности отопления Башкирия находится на 53 месте.