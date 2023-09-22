Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке

В первую очередь мы решили изучить интернет-сайты книжных, а также онлайн-сервисы по продаже книг. На сайте федеральной сети «Читай-город» не нашлось ничего, связанного с башкирским языком. В каталоге издательства «Китап» предлагаются тетради для контрольных работ, рабочие тетради, а также учебник за 3 и 4 классы и учебник башкирского языка и литературы для одиннадцатиклассников. Кроме этого, есть учебник и хрестоматия для 10 класса по литературе. Книг для 6 и 7 классов авторства З. Габитовой и М. Усмановой нет в наличии.