Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Мы много говорим о сохранении и развитии башкирского языка. В республике, он не является обязательным для обучения в школах. Хотя, родители периодически жалуются на то, что в школах все-таки язык учить принуждают, как оказалось и с добровольным изучением башкирского языка тоже есть проблемы.
Жительница Башкирии Т. Франк столкнулась с проблемой — негде купить учебник башкирского языка. Дело в том, что каким-то образом её ребёнок потерял книгу, поэтому библиотека потребовала принести новую. Оказалось, что в книжных магазинах никогда не было такого учебника в продаже, а в издательстве его печатают лишь под заказ министерства образования. Найти книги на сайтах объявлений тоже не получилось. «Сторублёвый учебник на вес золота!» — пожаловалась женщина главе Башкирии в соцсетях.
Мы решили узнать, есть ли основания на жалобы женщины. Для этого пришлось посетить несколько книжных магазинов.
В первую очередь мы решили изучить интернет-сайты книжных, а также онлайн-сервисы по продаже книг. На сайте федеральной сети «Читай-город» не нашлось ничего, связанного с башкирским языком. В каталоге издательства «Китап» предлагаются тетради для контрольных работ, рабочие тетради, а также учебник за 3 и 4 классы и учебник башкирского языка и литературы для одиннадцатиклассников. Кроме этого, есть учебник и хрестоматия для 10 класса по литературе. Книг для 6 и 7 классов авторства З. Габитовой и М. Усмановой нет в наличии.
В интернет-магазине «Лабиринт», осуществляющем доставку книг, тоже нет продукции, содержащей в названии «башкирский язык».
После этого мы решили обратиться в магазины Уфы. В магазине «Планета» в Сипайлово нам сразу сказали, что «учебников башкирского нет и никогда не было».
Зато литература на башкирском языке есть в «Эдвисе». Например, башкирские сказки и стихи известных поэтов — Мустая Карима, Рами Гарипова, Гали Ибрагимова. В то же время есть несколько стендов, посвящённых изучению других языков — русского, английского, немецкого, итальянского. Ни одного учебника или пособия по башкирскому языку не нашлось.
Мы сделали ещё одну попытку найти литературу на башкирском языке в сети «Читай-город», но в этом раз сходив в сам магазин. Увы, ни в одном из них (а их несколько по городу) нет продукции, связанной с культурой, литературой и государственным языком Республики Башкортостан.
Найти хоть какой-то обучающий материал, посвящённый башкирскому языку, удалось в центре Уфы. Однако в большом двухэтажном магазине «Знание» на полках есть лишь пара пособий по башкирскому языку для учащихся техникумов и колледжей. Но на нескольких стендах имеются хотя бы художественные работы на башкирском языке, а также краеведческая литература. Например, есть стихи и письма Рами Гарипова, многотомник произведений Мустая Карима, сборник произведений фольклора, хрестоматия по башкирской литературе. Также в наличии русско-башкирские словари, детские книжки. Из интересных — книги, посвящённые семейным обрядам и обычаям башкир или рассказывающие о свадьбах в Башкортостане.
Но даже наличие таких книг контрастирует с обилием литературы на других языках. В этом же магазине продаются самоучители, пособия, словари и учебники для изучения чешского, корейского, польского, грузинского, финского, армянского, шведского, норвежского и даже латинского языков. Не говоря уже о таких, как итальянский, испанский, французский, немецкий, китайский и английский языки, которые имеют обособленные стенды.
Конечно, не обходится и без русского языка — на полках можно найти азбуку, а также учебники для изучения русского языка с 1 класса. Кроме них — типовые задания для ОГЭ и ВПР, сборник проверочных работ, словари разных видов (орфографический, толковый словари, словарь синонимов и антонимов и т. д.).
Борис Валерьевич Орехов — доцент школы лингвистики НИУ ВШЭ, выпускник Башкирского государственного университета. Часть научной деятельности он посвящает изучению и популяризации башкирского языка. Например, он написал монографию о башкирском стихе XX века, участвовал в создании корпуса башкирской поэзии. Также он создал нейронную сеть, которая способна писать стихотворения на башкирском языке. Борис Валерьевич считает, что основная причина слабого распространения учебников в книжных магазинах — низкий спрос: «Капитализм предполагает, что нужна выгода».
По мнению учёного, для того, чтобы дать людям возможность изучать родной язык, нужно задаться вопросом: подходят ли им школьные учебники? Ведь люди в сознательном возрасте иначе подходят к учёбе — им нужны более содержательные пособия.
Чтобы понять, почему учебников башкирского языка так мало в открытом доступе, мы обратились в министерство образования. Заместитель министра А. З. Галиева ответила, что ведомство обеспечивает школы учебно-методическими комплектами по башкирскому языку и литературе. Для этого отделы образования составляют заявки в министерство образования на нужное количество книг.
По данным муниципальных отделов образования, в школах нет дефицита учебников. Кроме учебников, сообщили в министерстве, каждый год в школьные библиотеки поступает художественная литература на родном языке. Ответить на вопрос о том, почему в книжных магазинах не продаются учебники башкирского языка, чиновники не смогли.
Стоит отметить, что в соседней Татарии найти учебники по татарскому языку там тоже не просто. Во всяком случае, в федеральных сетевых магазинах и в небольших книжных их нет.
В Башкирии, на сегодняшний день, учебники можно найти в магазине государственного издательства «Китап». Там они хранятся в резервном фонде. Кроме учебников, рабочих тетрадей и пособий, можно найти художественную литературу. Например, произведения современных и молодых писателей (как на башкирском, так и на русском языке).