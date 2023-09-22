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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Тренер назвала упражнения для здоровья офисных сотрудников

22 сентября 2023, 12:04
Обычно считается, что работа в офисе — это безопасно и просто. Но на самом деле отсутствие физической активности не только не гарантирует хорошего здоровья, но и является опасным. Тренер по фитнесу Валерия Извекова рассказывает о главных проблемах такой работы и о том, как с ними бороться.

Один из рисков — проблемы с коленями и областью паха. Они остаются согнутыми на протяжении долгих часов, и это может привести к различным проблемам, таким как варикоз, отечность в ногах и в органах малого таза. Чтобы предотвратить эту проблему, нужно часто вставать и размять стопы каждые 30 минут, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также очень важно выполнять упражнения для тазобедренных суставов. Это поможет активизировать поясницу и живот. Также следует обратить внимание на работу с грудной клеткой, поскольку офисные работники часто жалуются на боли в шее, спине и между лопатками. Упражнения на дыхание и подвижность грудной клетки — это основа для офисных работников.

Нужно также заботиться о глазодвигательном рефлексе. Долгая работа за монитором приводит к напряжению шейных мышц, сутулости и заворачиванию плеч. Чтобы избежать этого, можно поставить перед собой ручку и начать перемещать ее в различные стороны, следя только глазами.

Кроме физических упражнений, важно также обратить внимание на питание. Рацион офисного работника должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества.

На завтрак можно приготовить омлет с овощами, помидорами и шпинатом, а также грибы и нежирный сыр. Как вариант, можно выбрать тосты с авокадо и яйцом или овсянку с ягодами и орехами. На обед можно приготовить гречку с тушеной рыбой или запеченную куриную грудку с киноа и овощами. В качестве перекусов можно выбрать греческий йогурт с медом и орехами, фрукты или миндаль и сухофрукты.

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