Тренер назвала упражнения для здоровья офисных сотрудников

На завтрак можно приготовить омлет с овощами, помидорами и шпинатом, а также грибы и нежирный сыр. Как вариант, можно выбрать тосты с авокадо и яйцом или овсянку с ягодами и орехами. На обед можно приготовить гречку с тушеной рыбой или запеченную куриную грудку с киноа и овощами. В качестве перекусов можно выбрать греческий йогурт с медом и орехами, фрукты или миндаль и сухофрукты.