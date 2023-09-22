Стало известно, когда откроют известный мост в Башкирии

Как отметили в министерстве, подрядчики выполнили ремонт береговых опор и пролетного строения, устройство шкафных и боковых стенок. В настоящий момент продолжаются работы по устройству проезжей части и сопряжения моста с насыпью. Подчеркивается, что на время ремонта транспортное движение на данном участке осуществляется по одной полосе.