Стало известно, когда откроют известный мост в Башкирии

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Ремонтные работы на мосту через реку Камаелга в Белорецком районе Башкортостана планируется завершить в IV квартале 2023. Ремонт моста общей протяженностью 29 метров осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как отметили в министерстве, подрядчики выполнили ремонт береговых опор и пролетного строения, устройство шкафных и боковых стенок. В настоящий момент продолжаются работы по устройству проезжей части и сопряжения моста с насыпью. Подчеркивается, что на время ремонта транспортное движение на данном участке осуществляется по одной полосе.