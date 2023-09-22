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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 04:12

В Минтрансе Башкирии раскрыли, когда завершится ремонт известного моста

Стало известно, когда откроют известный мост в Башкирии

22 сентября 2023, 03:56
Фото: 1MI

В Минтрансе Башкирии раскрыли, когда завершится ремонт известного моста

В пресс-службе министерства раскрыли подробности о выполненных этапах работы.

Ремонтные работы на мосту через реку Камаелга в Белорецком районе Башкортостана планируется завершить в IV квартале 2023. Ремонт моста общей протяженностью 29 метров осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как отметили в министерстве, подрядчики выполнили ремонт береговых опор и пролетного строения, устройство шкафных и боковых стенок. В настоящий момент продолжаются работы по устройству проезжей части и сопряжения моста с насыпью. Подчеркивается, что на время ремонта транспортное движение на данном участке осуществляется по одной полосе.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Транспорт#Мост#Азамат Нухов#Реконструкция моста#Аварийный мост#Движение транспорта#Минтранс
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