Радий Хабиров обещал подумать о поддержке журналистов в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Глава республики Башкирия, Радий Хабиров, обещал рассмотреть вопрос о финансовой поддержке журналистов, работающих в зоне специальных военных операций, рассказывает «Башинформ».
В ходе интервью для информационно-аналитической программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр», он отметил, что будет искать возможности для предоставления денежного довольствия журналистам, аналогичного тому, что получают военные корреспонденты. Глава республики также подчеркнул, что необходимо обсудить этот вопрос на федеральном уровне и рассмотреть возможность присвоения журналистам статуса участников боевых действий.
Ранее Mkset сообщал, что правительство Башкирии увеличило размер премии имени Шагита Худайбердина, которая ежегодно присуждается лучшим журналистам республики. Согласно документу, журналистам, проделавшим лучшую работу в области журналистики и удостоенным премии, будет присвоено звание «Лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина». Награждать лучших будут дипломами, нагрудным знаком и премией в размере полу миллиона рублей.