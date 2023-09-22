Радий Хабиров обещал подумать о поддержке журналистов в зоне СВО

В ходе интервью для информационно-аналитической программы «Постскриптум» на телеканале «ТВ Центр», он отметил, что будет искать возможности для предоставления денежного довольствия журналистам, аналогичного тому, что получают военные корреспонденты. Глава республики также подчеркнул, что необходимо обсудить этот вопрос на федеральном уровне и рассмотреть возможность присвоения журналистам статуса участников боевых действий.