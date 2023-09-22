«Простые, скромные люди»: Радий Хабиров рассказал о поддержке Башкирией ветеранов СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Сочи в настоящее время проходит медиафорум «Вся Россия — 2023», где глава Башкирии, Радий Хабиров, ответил на вопрос журналиста Дмитрия Толмачева по поводу забот о ветеранах СВО. Интерес журналиста заключался в том, что после снятия с военной службы, бойцы могут столкнуться с разными проблемами, оставшись без должной поддержки.
Хабиров рассказал, что в Башкирии есть 37 региональных программ поддержки участников СВО и их семей, кроме тех, которые осуществляются на федеральном уровне. Он указывает, что просто предоставить возможности недостаточно. Власти республики стремятся идти вперед, чтобы заранее определить потребности бывших солдат и предложить помощь им до того, как они обратятся за ней.
«Участники СВО — простые, скромные люди. Они не любят что-то просить у государства, возможно, у некоторых был негативный опыт общения с чиновниками. Все это может наложиться на его текущее состояние: ранение и другое. Человек может замкнуться в себе, что чревато негативными последствиями. Поэтому мы сами должны проявлять инициативу, предлагать людям помощь — это главная задача», — рассказывает глава Республики
Ранее Mkset сообщал о новых добровольческих подразделениях из Башкирии для СВО. Добровольческие батальоны в Башкирии начали формировать с весны 2022 года. Сейчас в республике 5 батальонов, 4 из которых уже находятся в зоне специальной военной операции.