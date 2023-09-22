«Простые, скромные люди»: Радий Хабиров рассказал о поддержке Башкирией ветеранов СВО

Хабиров рассказал, что в Башкирии есть 37 региональных программ поддержки участников СВО и их семей, кроме тех, которые осуществляются на федеральном уровне. Он указывает, что просто предоставить возможности недостаточно. Власти республики стремятся идти вперед, чтобы заранее определить потребности бывших солдат и предложить помощь им до того, как они обратятся за ней.