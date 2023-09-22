mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Первый треккинговый маршрут планируют обустроить на Сахалине

22 сентября 2023, 07:02
Состоялась встреча министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева и руководителя секции по развитию туризма на Северном Кавказе и Дальнем Востоке Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, Проректора по спецпроектам и внешним связям Московского университета «Синергия» Сааду Казиева.
Фото: Министерство туризма Сахалинской области

Основной темой встречи стало обсуждение потенциала Сахалинской области для организации треккинга и развития пешеходного туризма в целом.

— Треккинг становится все более востребованным видом активного отдыха во многих странах мира. Наша страна обладает намного большим потенциалом для развития целой сети треккинговых маршрутов. В настоящее время мы работаем над концепцией развития треккинга в России, а Сахалин безусловно рассматривается как один из ключевых регионов для создания треккингового маршрута национального значения, — отметил Сааду Казиев. В рамках встречи стороны обсудили возможные варианты для создания треккингового маршрута национального значения на территории Сахалина.

Как правило, протяженность треккинг-маршрута составляет от 100 до 140 км и ее прохождение занимает от 3 до 5 дней ходьбы. Важно, что время в дорого до точек старта и финиша маршрута не должно превышать 3 часов езды на автотранспорте от аэропорта.

— В России направление треккинг-туризма только начинает развиваться. Замечательно, если одна из первых троп появится именно на Сахалине. Мы рассматриваем возможность создания маршрута вокруг Танино-Анивского полуострова. Помимо навигации, на расстоянии каждые 30-35 км пути необходимо будет построить объекты размещения. Финальной точкой путешествия станет площадка, с которой откроется красивый вид на уже знаменитый Маяк Анива, — отметил Артем Лазарев.

Также министр туризма подчеркнул, что климатические условия региона позволят проводить подобные походы в летне-осенний период, а зимой для подготовленные туристы смогут пройти его на снегоступах.

Подпишитесь
Гостиницу «Башкирия» в центре Уфы продают за 1,4 миллиарда рублей
Сегодня, 07:50
Учебник на вес золота: что в Башкирии происходит с книгами на родном языке
Сегодня, 07:02
Названы районы Башкирии, в которых чаще всего делают аборты
Сегодня, 07:00
«Копыта, мозги и рога»: почему обычная уфимская многоэтажка перессорила всех вокруг
Вчера, 09:04
Минздрав Башкирии озвучил первые симптомы неизлечимой болезни
Сегодня, 07:11
В Уфе резко изменится погода
Сегодня, 03:18