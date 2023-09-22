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Названы районы Башкирии, в которых чаще всего делают аборты

Названы районы Башкирии, в которых чаще всего делают аборты

22 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Данные предоставлены Минздравом Башкирии.

В Башкирии в 2022 году было зарегистрировано 8 119 прерываний беременности. По данным Минздрава Башкирии, в прошлом году показатель составил 8,9 случая на каждую 1 000 женщин фертильного возраста.

Чаще всего аборты были сделаны в Мечетлинском районе — 18,7 на 1 000 женщин. В Салавате показатель составил 14,9, в Ишимбайском районе — 14, а в Нефтекамске и Агидели — 12,7.

Между тем, в 2020 году по республике на каждую 1 000 женщин приходилось 10 абортов, в 2021 году показать снизился до 9,3.

#Элина Сайфранова
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