Михаил Мишустин высоко оценил успехи РАНХиГС как кузницы министров

В 2023 году на площадках проведения торжеств по случаю Дня академии состоялись встречи с известными людьми из мира науки и медиа, беседы с успешными выпускниками РАНХиГС, спортивные соревнования в реальном и цифровом формате, танцевальные и художественные конкурсы.