Михаил Мишустин высоко оценил успехи РАНХиГС как кузницы министров

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Администрации Президента Антон Вайно обратились с поздравлениями к профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам РАНХиГС, отдельно оценив успехи вуза в подготовке руководящих кадров высшего звена, пишет gorod55.ru.
«РАНХиГС — уникальный вуз, ведущий научно-образовательный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты, руководящих кадров высшего звена. Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров, — заявил Михаил Мишустин. Он также добавил, что выпускники вуза встречаются среди видных общественных и государственных деятелей, представителей правительства, глав регионов, топ-менеджеров крупных компаний. Это обстоятельство можно считать наилучшим подтверждением мощного потенциала вуза как образовательной площадки.
Антон Вайно, в свою очередь, отметил, что РАНХиГС по праву имеет статус одного из ведущих учебных центров России, который обеспечивает весомый вклад в развитие кадрового потенциала российских органов управления.
В гостях на празднике академии побывала и Кристина Куля — участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей», учащаяся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». На прошедшей встрече с президентом Владимиром Путиным она рассказала о мечтах учиться в Президентской академии.
В 2023 году на площадках проведения торжеств по случаю Дня академии состоялись встречи с известными людьми из мира науки и медиа, беседы с успешными выпускниками РАНХиГС, спортивные соревнования в реальном и цифровом формате, танцевальные и художественные конкурсы.
В числе ярких событий мероприятия был и всероссийский фестиваль граффити «Место силы», где продемонстрировали свои достижения более 40 художников из 20 команд со всей страны. В их числе оказались известные мировые и российские граффити-художники Илья Робе, Rasko, дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Лёвочкин и Андрей Ведро.
В рамках Дня академии ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров анонсировал открытие Клуба выпускников вуза. Эта организация призвана содействовать раскрытию потенциала выпускников, приобретению новых знаний, расширению карьерных возможностей, росту социального капитала, предоставлению поддержки в деле поиска новых партнерств, а также обеспечению доступа к ресурсам, взаимной поддержке и опыту других членов этого клуба.