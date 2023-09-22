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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Мэрия Уфы отреагировала на жалобы горожан о проблемах с транспортом на жд-вокзале

Мэрия Уфы отреагировала на жалобы горожан о проблемах с транспортом на жд-вокзале

22 сентября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Накануне в соцсетях появилось многочисленное количество жалоб от граждан Уфы на плохую организованность работы общественного транспорта в городе. Mkset запросил комментарий в пресс-службе мэрии Уфы по данной проблеме.

Пресс-служба Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан сообщает, что маршруты, обслуживаемые частными перевозчиками, не доукомплектованы необходимым количеством подвижного и водительского состава. Соответственно большая нагрузка ложится на государственного перевозчика.

Городскими службами в настоящее время с перевозчиками ведется работа по укомплектованию штата водителей с автобусами, проводятся мероприятия по обновлению подвижного состава. Также, в ведомстве отметили, что сигнал о жалобах получен.

Напомним, что проблема нехватки автобусов в последнее время очень частое явление для граждан Уфы. Так, на остановках города, формируются огромные очереди, а в автобусах происходят давки.

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#Общество#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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