Мэрия Уфы отреагировала на жалобы горожан о проблемах с транспортом на жд-вокзале

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Пресс-служба Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан сообщает, что маршруты, обслуживаемые частными перевозчиками, не доукомплектованы необходимым количеством подвижного и водительского состава. Соответственно большая нагрузка ложится на государственного перевозчика.
Городскими службами в настоящее время с перевозчиками ведется работа по укомплектованию штата водителей с автобусами, проводятся мероприятия по обновлению подвижного состава. Также, в ведомстве отметили, что сигнал о жалобах получен.
Напомним, что проблема нехватки автобусов в последнее время очень частое явление для граждан Уфы. Так, на остановках города, формируются огромные очереди, а в автобусах происходят давки.