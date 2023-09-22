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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Количество рейсов из Уфы в ОАЭ увеличится с 2 октября

Количество рейсов из Уфы в ОАЭ увеличится с 2 октября

22 сентября 2023, 07:52
Фото: 1MI
Об изменениях сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы.

Так, со 2 октября из аэропорта «Уфа» в Шарджу будут отправляться 5 рейсов в неделю. Осуществлять авиарейсы будет авиакомпания Air Arabia.

Перелёты запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям на Airbus А320 вместимостью до 168 пассажиров. Время в пути — около 5 часов.

Напомним, ранее авиакомпания Fly Dubai увеличили количество рейсов в Дубай. Согласно обновленному расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Отмечается, что направлении Уфа-Дубай-Уфа перевозчик задействует воздушные суда Boeing 738 вместимостью до 174 пассажиров.

#Азамат Нухов
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