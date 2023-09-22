Количество рейсов из Уфы в ОАЭ увеличится с 2 октября

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Так, со 2 октября из аэропорта «Уфа» в Шарджу будут отправляться 5 рейсов в неделю. Осуществлять авиарейсы будет авиакомпания Air Arabia.
Перелёты запланированы по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям на Airbus А320 вместимостью до 168 пассажиров. Время в пути — около 5 часов.
Напомним, ранее авиакомпания Fly Dubai увеличили количество рейсов в Дубай. Согласно обновленному расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам и субботам. Отмечается, что направлении Уфа-Дубай-Уфа перевозчик задействует воздушные суда Boeing 738 вместимостью до 174 пассажиров.