Гостиницу «Башкирия» в центре Уфы продают за 1,4 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Стало известно о продаже Гостиничного комплекса «Башкортостан», а именно доли предприятия за 1,4 миллиарда рублей. Информация была опубликована на сайте ТЭК-Торг.
В описании сообщается, что договор купли-продажи будет заключен с участником, чье предложение будет признано лучшим, а также на условии 100% предоплаты.
Согласно данным Спрак-Интерфакс, 100% доля в уставном капитале ООО ГК «Башкортостан» принадлежит одной компании. Генеральным директором гостиничного комплекса является Калинин Олег Александрович. Доход в 2020 году компании составил 197,3 миллиона рублей, при расходах в 292,3 миллиона рублей. Риски ООО ГК «Башкортостан» сервис оценил как низкие.
Напомним, что гостиница была построена в 1939 году и является памятником архитектуры регионального значения.