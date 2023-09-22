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Гостиницу «Башкирия» в центре Уфы продают за 1,4 миллиарда рублей

Гостиницу «Башкирия» в центре Уфы продают за 1,4 миллиарда рублей

22 сентября 2023, 07:50
Фото: gkbashkortostan.ru
Объявление о продаже было опубликовано на одном из сервисов для проведения торгов.

Стало известно о продаже Гостиничного комплекса «Башкортостан», а именно доли предприятия за 1,4 миллиарда рублей. Информация была опубликована на сайте ТЭК-Торг.

В описании сообщается, что договор купли-продажи будет заключен с участником, чье предложение будет признано лучшим, а также на условии 100% предоплаты.

Согласно данным Спрак-Интерфакс, 100% доля в уставном капитале ООО ГК «Башкортостан» принадлежит одной компании. Генеральным директором гостиничного комплекса является Калинин Олег Александрович. Доход в 2020 году компании составил 197,3 миллиона рублей, при расходах в 292,3 миллиона рублей. Риски ООО ГК «Башкортостан» сервис оценил как низкие.

Напомним, что гостиница была построена в 1939 году и является памятником архитектуры регионального значения.

#Экономика#Элина Сайфранова#Гостиница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Цена на недвижимость#Продажа
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