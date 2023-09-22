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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Радий Хабиров рассказал о новых добровольческих подразделениях из Башкирии для СВО

Радий Хабиров рассказал о новых добровольческих подразделениях из Башкирии для СВО

22 сентября 2023, 09:38
Фото: 1MI
На данный момент в Башкирии сформировано 5 добровольческих батальонов.

Добровольческие батальоны в Башкирии начали формировать с весны 2022 года. Сейчас в республике 5 батальонов, 4 из которых уже находятся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Радий Хабиров в интервью агентству «Интерфакс».

Кроме того, сформирован был добровольческий полк «Башкортостан», он также, со слов главы региона, находится в зоне спецоперации. Сейчас идет формирование еще двух подразделений.

— Мы с этим вопросом не спешим, потому что каждый вопрос формирования батальона связан со множеством нюансов. Это медицинское освидетельствование, обязательное боевое слаживание, — Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
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