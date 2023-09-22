Радий Хабиров рассказал о новых добровольческих подразделениях из Башкирии для СВО

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Добровольческие батальоны в Башкирии начали формировать с весны 2022 года. Сейчас в республике 5 батальонов, 4 из которых уже находятся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Радий Хабиров в интервью агентству «Интерфакс».
Кроме того, сформирован был добровольческий полк «Башкортостан», он также, со слов главы региона, находится в зоне спецоперации. Сейчас идет формирование еще двух подразделений.
— Мы с этим вопросом не спешим, потому что каждый вопрос формирования батальона связан со множеством нюансов. Это медицинское освидетельствование, обязательное боевое слаживание, — Радий Хабиров.