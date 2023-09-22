Радий Хабиров рассказал о новых добровольческих подразделениях из Башкирии для СВО

Добровольческие батальоны в Башкирии начали формировать с весны 2022 года. Сейчас в республике 5 батальонов, 4 из которых уже находятся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Радий Хабиров в интервью агентству «Интерфакс».