Герман Греф: В 2023 году объем ипотечных кредитов должен достичь 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об этом представителям СМИ в Великом Новгороде в ходе церемонии открытия кампуса «Школы 21».
Он рассказал, что по самым популярным линейкам с 25 сентября ставки по депозитам будут подняты на 0,3–0,4 процентного пункта. По предварительным данным, в текущем году будет выдано около 4 триллионов рублей ипотечных кредитов. За минувший год было выдано примерно 2,8 триллиона рублей. В четвертом квартале 2023 года по причине повышения ставки ЦБ РФ и в силу ряда других мер регулятора, в частности по изменению риск-весов, в Сбере ожидают падения выдач не менее чем на 30%. Об этом сообщает gorod55.ru.
Говоря о том, есть ли сейчас перегрев на ипотечном рынке, Герман Греф отметил, что перегрева на рынке в банке не видят. «Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом», — подытожил глава Сбербанка.
Днем ранее представители кредитной организации сообщили, что в Сбере в ближайшие дни намереваются повысить доходность по вкладам, не исключая и корректировки ставок по своей ипотеке. Максимальная доходность по вкладам на данный момент достигает 12%, а минимальная стоимость ипотечного кредитования по программам Сбера составляет 13,7%. В течение восьми месяцев 2023 года было выдано свыше 819 тысяч кредитов на жилье на сумму 2,7 триллиона рублей, что в объемах выдач почти на 6% превышает показатели за весь 2022 год. Причем августовские выдачи оказались рекордными, достигнув 522,5 миллиарда рублей.
В июле в результате возросших инфляционных рисков Центробанк ужесточил денежно-кредитную политику и повысил ключевую ставку на один процентный пункт. Тем не менее из-за стремительного ослабления российской нацвалюты инфляционные ожидания выросли, и ЦБ РФ на внеочередном августовском заседании увеличил ставку уже на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре ключевая ставка вновь была повышена — но лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.