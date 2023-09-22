Герман Греф: В 2023 году объем ипотечных кредитов должен достичь 4 трлн рублей

Он рассказал, что по самым популярным линейкам с 25 сентября ставки по депозитам будут подняты на 0,3–0,4 процентного пункта. По предварительным данным, в текущем году будет выдано около 4 триллионов рублей ипотечных кредитов. За минувший год было выдано примерно 2,8 триллиона рублей. В четвертом квартале 2023 года по причине повышения ставки ЦБ РФ и в силу ряда других мер регулятора, в частности по изменению риск-весов, в Сбере ожидают падения выдач не менее чем на 30%. Об этом сообщает gorod55.ru.