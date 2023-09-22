Эксперты ОМС объяснили важность диспансеризации при сердечно-сосудистых заболеваниях

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Определяющим фактором снижения смертности, помимо своевременной и качественной медицинской помощи во время рецидива, является плановое диспансерное наблюдение таких пациентов, пишет aif.ru.
В ФОМС отмечают, что за 7 месяцев 2023 года охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составил 85,5% от всех, кому показано такое наблюдение. Вместе с тем на 2,3% выросло число лиц, обратившихся к врачу-терапевту для лечения и профилактики таких заболеваний.
По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, повышение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, говорит о своевременном выявлении и предупреждении осложнений. Это также отражается на росте доступности и качества оказания медицинской помощи для пациентов.
Таким образом, данный вид наблюдения устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях. Сегодня диспансерное наблюдение включает весь комплекс обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний.
«В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога — не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику», — сообщил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Эксперты системы ОМС поясняют, что те пациенты, которые стоят на диспансерном учете, могут пользоваться медицинской кардиореабилитацией. Более того, в ходе диспансерного наблюдения должен быть правильно оценен реабилитационный потенциал пациента. Наличие его является абсолютным показанием для направления пациента специалистом на диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию.
В настоящее время комплекс мероприятий диспансерного наблюдения ориентирован не только на лечение болезни, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных.
При возникновении любых вопросов, касающихся получения медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, необходимо обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдала полис ОМС. Для связи со своей страховой компанией необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Затем страховой представитель предпримет необходимый комплекс мер, в том числе свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.