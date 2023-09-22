Эксперты ОМС объяснили важность диспансеризации при сердечно-сосудистых заболеваниях

В ФОМС отмечают, что за 7 месяцев 2023 года охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составил 85,5% от всех, кому показано такое наблюдение. Вместе с тем на 2,3% выросло число лиц, обратившихся к врачу-терапевту для лечения и профилактики таких заболеваний.