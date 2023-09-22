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Эксперты ОМС объяснили важность диспансеризации при сердечно-сосудистых заболеваниях

Эксперты ОМС объяснили важность диспансеризации при сердечно-сосудистых заболеваниях

22 сентября 2023, 06:42
Фото: 1MI
По данным Росстата, в 2022 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли около 830 тыс россиян. Практически во всем мире, а также в России этот вид заболеваний занимает первое место в списке причин смертности населения.

Определяющим фактором снижения смертности, помимо своевременной и качественной медицинской помощи во время рецидива, является плановое диспансерное наблюдение таких пациентов, пишет aif.ru.

В ФОМС отмечают, что за 7 месяцев 2023 года охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, составил 85,5% от всех, кому показано такое наблюдение. Вместе с тем на 2,3% выросло число лиц, обратившихся к врачу-терапевту для лечения и профилактики таких заболеваний.

По словам председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, повышение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, говорит о своевременном выявлении и предупреждении осложнений. Это также отражается на росте доступности и качества оказания медицинской помощи для пациентов.

Таким образом, данный вид наблюдения устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях. Сегодня диспансерное наблюдение включает весь комплекс обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний.

«В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога — не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику», — сообщил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Эксперты системы ОМС поясняют, что те пациенты, которые стоят на диспансерном учете, могут пользоваться медицинской кардиореабилитацией. Более того, в ходе диспансерного наблюдения должен быть правильно оценен реабилитационный потенциал пациента. Наличие его является абсолютным показанием для направления пациента специалистом на диспансерное наблюдение и медицинскую реабилитацию.

В настоящее время комплекс мероприятий диспансерного наблюдения ориентирован не только на лечение болезни, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных.

При возникновении любых вопросов, касающихся получения медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, необходимо обратиться в страховую медицинскую компанию, которая выдала полис ОМС. Для связи со своей страховой компанией необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Затем страховой представитель предпримет необходимый комплекс мер, в том числе свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.

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