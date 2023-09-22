Андрей Турчак: Глава Центрисполкома ЕР получит мандат депутата Госдумы

«Под его руководством произошла полная перезагрузка первичного звена партии — значительно обновился состав местных отделений и первичек. Наши коллеги в регионах прошли серьезное переобучение и повысили свою квалификацию», — рассказал Турчак. Он добавил, что, благодаря усилиям Александра Сидякина, в работу партии на всех уровнях были интегрированы цифровые сервисы, которые впервые массово и с успехом использовались во время прошедшей избирательной кампании, а теперь стали нормой жизни для партийцев.