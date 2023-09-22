Андрей Турчак: Глава Центрисполкома ЕР получит мандат депутата Госдумы

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
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Updated Сегодня, 14:56
В связи с внесением Херсонской облдумой кандидатуры Кастюкевича для наделения полномочиями сенатора принято решение передать мандат Кастюкевича руководителю Центрального исполкома «Единой России» Александру Сидякину.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что Сидякин сохранит за собой пост главы исполкома ЕР. Он также охарактеризовал Сидякина как опытного управленца, чьи компетенции не раз помогали его коллегам в сложных ситуациях.
«Под его руководством произошла полная перезагрузка первичного звена партии — значительно обновился состав местных отделений и первичек. Наши коллеги в регионах прошли серьезное переобучение и повысили свою квалификацию», — рассказал Турчак. Он добавил, что, благодаря усилиям Александра Сидякина, в работу партии на всех уровнях были интегрированы цифровые сервисы, которые впервые массово и с успехом использовались во время прошедшей избирательной кампании, а теперь стали нормой жизни для партийцев.
Андрей Турчак особо отметил значимый вклад главы Центрисполкома ЕР в разворачивание гуманитарной миссии в новых регионах после начала СВО, где Сидякин способствовал проведению партийного строительства, работал на референдуме, а теперь координирует поставки на линию соприкосновения помощи для подразделений.
Секретарь генсовета «Единой России» таже добавил, что Александр Сидякин имеет большой опыт работы в парламенте, и выразил уверенность в том, что его деятельность на посту депутата укрепит позиции ЕР в думе. Об этом сообщает сайт er.ru.
Напомним: Александр Геннадьевич Сидякин (17 ноября 1977 г. р.) является выпускником Тверского государственного университета по специальности «юриспруденция», он кандидат юридических наук.
В 2018–2021 годах занимал должность руководителя администрации Республики Башкортостан, где курировал вопросы внутренней политики, создания комфортной городской среды, активно применяя свой опыт, приобретенный в «Школе губернаторов» (программа РАНХиГС и Администрации Президента по подготовке кадрового резерва). В ходе своей деятельности на этом посту Сидякин сумел привлечь значительные федеральные средства для развития научной сферы в республике, обеспечив региону статус научно-образовательного центра. Он также успешно способствовал мирному разрешению конфликта вокруг месторождения Куштау.
С 2011 по 2018 год Александр Сидякин был депутатом Госдумы РФ VI и VII созывов. В думе, где он регулярно входил в топ-5 самых эффективных парламентариев, Сидякин занимался проблемами НКО, дольщиков и жилищно-коммунального хозяйства. Среди других вопросов, в решении которых принимал участие Александр Сидякин в период работы в Государственной думе, — лицензирование деятельности УК, введение ограничений для роста тарифов ЖКХ, решение проблемы переплаты за ОДН, запуск системы капитального ремонта домов, введение долгосрочных коммунальных тарифов и многие другие законодательные инициативы.