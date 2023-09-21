Знай и умей: как изменились ПДД с сентября 2023 года

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Специально для Mkset замдиректора уфимской автошколы «Автоландия» Дим Зинуров рассказал о том, что нужно знать, чтобы не получить штраф.
Итак, с 1 сентября в России обновился перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация автомобилей запрещена. В частности, теперь запрещено использование летних шин в зимние месяцы — в декабре, январе и феврале. Соответственно ездить с шипованными шинами теперь запрещено в июне, июле и августе.
Отметим и некоторые послабления — отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки больше не является основанием для запрета эксплуатации.
Также уточнены некоторые методы выявления неисправностей. Например, глубину протектора нужно измерять штангенциркулем, неисправность тормозной системы — иногда можно определить визуально (например, если на приборной панели горит значок ABS, это автоматически означает, что антиблокировочная система тормозов неисправна). Что касается фар, то в них нельзя использовать нештатные ксеноновые и светодиодные лампы.
ВАЖНО! Теперь на лобовое стекло нельзя устанавливать предметы, ограничивающие обзорность (кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Поэтому теперь нужно внимательнее устанавливать видеорегистратор, чтобы не было нарушений.
Также отметим, что теперь нельзя ехать на машине с неработающем стеклоомывателем — водителю необходимо как можно скорее устранить неисправность. Если не получается, то надо следовать до места ремонта или стоянки с соблюдением необходимых мер осторожности.
Еще несколько уточнений. Так, допустимы «значительные потертости» на ремнях безопасности. Минимальное значение светопропускания стекло переднего обзора для водителей — 70%. Максимальная ширина прозрачной пленки в верхней части ветрового стекла составляет 140 миллиметров, в противном случае управлять машиной запрещено.
Добавим, что в числе нововведений были установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе — запрет на эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Есть дополнения и по эксплуатации мотоциклов: люфт в соединении рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа — это верный признак того, что управлять мотоциклом нельзя. Также были добавлены дополнительные требования к специальным и специализированным транспортным средствам (автоэвакуаторы и цистерны).
Как правило, большинству автомобилистов при выявлении обозначенных неисправностей грозит штраф 500 рублей. Исключение составляют те, у кого неисправна тормозная система, рулевое управление или тягово-сцепное устройство: им грозит задержание машины с отправкой ее на штрафстоянку до устранения неисправности.