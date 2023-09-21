Знай и умей: как изменились ПДД с сентября 2023 года

Добавим, что в числе нововведений были установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе — запрет на эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне. Есть дополнения и по эксплуатации мотоциклов: люфт в соединении рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа — это верный признак того, что управлять мотоциклом нельзя. Также были добавлены дополнительные требования к специальным и специализированным транспортным средствам (автоэвакуаторы и цистерны).