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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Уфе зафиксировано превышение содержания аммиака

В Уфе превышена концентрация аммиака

21 сентября 2023, 10:54
Фото: 1MI

В Уфе зафиксировано превышение содержания аммиака

Загрязнение обнаружено сегодня утром

Сегодня утром зафиксировано превышение концентрации аммиака в воздухе. Об этом сообщают в Башгидрометцентре. По информации учреждения, содержание аммиака зафиксировано на уровне 1,1 ПДК (предельно-допустимой концентрации).

Превышение нормы вредного вещества выявлено в районе остановки «Юношеская библиотека». Там находится пункт отбора воздуха №16. Аммиак опасен тем, что имеет удушающее и нейротропное действие. Одно из последствий поражения аммиаком — отёк лёгких.

Источниками аммиака, известного как нитрид водорода, могут быть сожжение топлива, кулинария.

Кроме того, он естественным образом вырабатывается в живой природе. Как нам сообщили в Центре мониторинга окружающей среды, аммиак попадать в воздух из-за работы служб, выполняющих замену или ремонт канализационных труб.

Превышения нормы других веществ не обнаружено. По данным отдела прогноза загрязнения атмосферного воздуха, в ближайшие дни синоптические условия должны способствовать рассеиванию вредных примесей.

#Город#Уфа#Новости Уфы#Загрязнение воздуха#Идэль Гумеров#Башгидрометцентр
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