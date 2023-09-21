В Уфе превышена концентрация аммиака

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Сегодня утром зафиксировано превышение концентрации аммиака в воздухе. Об этом сообщают в Башгидрометцентре. По информации учреждения, содержание аммиака зафиксировано на уровне 1,1 ПДК (предельно-допустимой концентрации).
Превышение нормы вредного вещества выявлено в районе остановки «Юношеская библиотека». Там находится пункт отбора воздуха №16. Аммиак опасен тем, что имеет удушающее и нейротропное действие. Одно из последствий поражения аммиаком — отёк лёгких.
Источниками аммиака, известного как нитрид водорода, могут быть сожжение топлива, кулинария.
Кроме того, он естественным образом вырабатывается в живой природе. Как нам сообщили в Центре мониторинга окружающей среды, аммиак попадать в воздух из-за работы служб, выполняющих замену или ремонт канализационных труб.
Превышения нормы других веществ не обнаружено. По данным отдела прогноза загрязнения атмосферного воздуха, в ближайшие дни синоптические условия должны способствовать рассеиванию вредных примесей.