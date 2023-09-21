В Уфе изменят схему движения автобусов у популярного торгового центра

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Уфе изменили схему движения автобусов у торгового центра «Планета». Коснутся изменения маршрутов № 6, 75, 225, 232, 244 и 248.
На данный момент у ТРЦ завершается реконструкция пространства, которая позволит автобусам большого класса заезжать на территорию «Планеты».
Кроме того, будут заменены остановки общественного транспорта и смонтировано уличное освещение.
Новая схема движения будет действовать с 25 сентября.