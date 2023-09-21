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Published Сегодня, 06:01

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В Уфе изменят схему движения автобусов у популярного торгового центра

В Уфе изменят схему движения автобусов у популярного торгового центра

21 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Об изменения сообщили в мэрии города.

В Уфе изменили схему движения автобусов у торгового центра «Планета». Коснутся изменения маршрутов № 6, 75, 225, 232, 244 и 248.

На данный момент у ТРЦ завершается реконструкция пространства, которая позволит автобусам большого класса заезжать на территорию «Планеты».

Кроме того, будут заменены остановки общественного транспорта и смонтировано уличное освещение.

Новая схема движения будет действовать с 25 сентября.

В Уфе подорожает проезд на общественном транспорте
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#Город#Элина Сайфранова#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы
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