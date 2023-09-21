В компании «Промомед» анонсировали выпуск препарата для борьбы с ожирением и диабетом

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:45
Как отметили в компании, речь идет о первом отечественном препарате группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида) для лечения пациентов с избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений и сопутствующих заболеваний, пишут newizv.ru.
Линейка препаратов включает в себя следующие: «Энлигрия», «Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид).
Многие специалисты заявляют о значении нового препарата и в борьбе с ожирением, которое становится причиной серьезных заболеваний. Ранее в Минздраве РФ напомнили, что борьба с сахарным диабетом является одним из важнейших направлений в рамках сохранения здоровья нации.
«Проблема избыточной массы тела затрагивает половину населения нашей страны, а более чем у 30 млн наблюдается ожирение — ключевой фактор риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения), — поделился президент ФГБУ „НМИЦ эндокринологии“ МЗ РФ академик РАН Иван Дедов. — Избыточный вес также снижает репродуктивное здоровье и несет угрозу для репродуктивного потенциала страны. Снижение рисков, обусловленных нарушением метаболического здоровья, возможно только при снижении избыточного веса. И теперь в арсенале врачей есть широкий инструментарий из отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого отдельного пациента».
Так, средство под торговым названием «Энлигрия» 14 сентября получило регистрационное удостоверение. В аптеки препарат поступит во второй декаде октября. Что касается препаратов «Квинлиро» и «Квинсента», то они на стадии государственной регистрации.
В компании подчеркивают, что новые препараты закроют возникший в прошлом году дефицит аналогичных средств, которые ранее поступали он единственного производителя.
По словам председателя совета директоров группы компаний «Промомед» Петра Белого, в создании препарата принимали участие ведущие эндокринологи страны. Он подчеркнул, что это достижение — итог многолетней системной работы в области разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для российского рынка.
«В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами», — добавил Белый.
Отмечается, что партнером «Промомеда» по выпуску данных лекарственных форм является другое фармацевтическое предприятие — завод «Медсинтез».
ГК «Промомед» производит пять основных групп препаратов: противоопухолевые, противовирусные, эндокринологические, неврологические и антибиотики. Это более 300 наименований лекарственных форм, 80% из них включены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).