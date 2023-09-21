В компании «Промомед» анонсировали выпуск препарата для борьбы с ожирением и диабетом

«Проблема избыточной массы тела затрагивает половину населения нашей страны, а более чем у 30 млн наблюдается ожирение — ключевой фактор риска развития инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения), — поделился президент ФГБУ „НМИЦ эндокринологии“ МЗ РФ академик РАН Иван Дедов. — Избыточный вес также снижает репродуктивное здоровье и несет угрозу для репродуктивного потенциала страны. Снижение рисков, обусловленных нарушением метаболического здоровья, возможно только при снижении избыточного веса. И теперь в арсенале врачей есть широкий инструментарий из отечественных препаратов для персонифицированного лечения каждого отдельного пациента».