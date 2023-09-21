В Башкирии охотники застрелили лося. Узнали, что им за это грозит

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Гнусный поступок совершили охотники в Дюртюлинском районе Башкирии. Лось переплывал реку Белую, однако его настигла пуля. Стреляли из катера.
На видео, распространяющемся в соцсетях, видно, как животное доплыло до середины реки. Однако послышавшиеся звуки выстрела дают понять — его застрелили. Спустя некоторое время голова лося ушла под воду. Также на видео видно, что стрелял мужчина из катера бело-голубого окраса.
Сообщается, что трагедия произошла недалеко от села Миништы. Как сообщают СМИ, правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего. За незаконную охоту живодёры могут получить до 2 лет лишения свободы.