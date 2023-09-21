В Башкирии охотники застрелили лося. Узнали, что им за это грозит

На видео, распространяющемся в соцсетях, видно, как животное доплыло до середины реки. Однако послышавшиеся звуки выстрела дают понять — его застрелили. Спустя некоторое время голова лося ушла под воду. Также на видео видно, что стрелял мужчина из катера бело-голубого окраса.