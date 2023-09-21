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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Полиция ищет охотников из Башкирии, застреливших лося

В Башкирии охотники застрелили лося. Узнали, что им за это грозит

21 сентября 2023, 13:12
Фото: vk.com/ufa_bashdtp

Полиция ищет охотников из Башкирии, застреливших лося

Животное переплывало реку

Гнусный поступок совершили охотники в Дюртюлинском районе Башкирии. Лось переплывал реку Белую, однако его настигла пуля. Стреляли из катера.

На видео, распространяющемся в соцсетях, видно, как животное доплыло до середины реки. Однако послышавшиеся звуки выстрела дают понять — его застрелили. Спустя некоторое время голова лося ушла под воду. Также на видео видно, что стрелял мужчина из катера бело-голубого окраса.

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Сообщается, что трагедия произошла недалеко от села Миништы. Как сообщают СМИ, правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего. За незаконную охоту живодёры могут получить до 2 лет лишения свободы.

#Общество#Экология#Уфа#Новости Башкирии#Происшествие#Идэль Гумеров
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