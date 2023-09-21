В Башкирии задержан подозреваемый в поджоге машины замглавы Благовещенского района

Задержание поджигателя превратилось в настоящую силовую операцию. Поддержку полицейским оказали сотрудники Росгвардии. На видео, предоставленном пресс-службой УМВД, видно, как сотрудники ДПС останавливают иномарку. В этот момент к ним подъезжает УАЗ, из которого выбегает группа вооружённых людей в масках. Пока мужчина показывал содержимое багажника, на него сзади наваливаются силовики и надевают наручники. Ничего не ожидавшего мужчину заталкивают в машину.