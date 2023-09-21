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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины чиновника из Башкирии

В Башкирии задержан подозреваемый в поджоге машины замглавы Благовещенского района

21 сентября 2023, 13:25
Фото: 1MI

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины чиновника из Башкирии

Оперативники провели целую операцию по поимке предполагаемого преступника

МВД Башкирии отчитались о задержании мужчины, которого подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Напомним, в ночь на 15 сентября в Дёме сгорел «Митсубиси аутлендер», принадлежащий супруге главы Благовещенского района.

Оперативники УМВД Башкирии, сотрудники уфимской полиции и УФСБ Башкирии осмотрели камеры видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. В результате они вышли на 39-летнего жителя города Благовещенск. Как передают правоохранители, у него мог быть конфликт с местным чиновником.

Видео: Пресс-служба УМВД России по Республике Башкортостан

Задержание поджигателя превратилось в настоящую силовую операцию. Поддержку полицейским оказали сотрудники Росгвардии. На видео, предоставленном пресс-службой УМВД, видно, как сотрудники ДПС останавливают иномарку. В этот момент к ним подъезжает УАЗ, из которого выбегает группа вооружённых людей в масках. Пока мужчина показывал содержимое багажника, на него сзади наваливаются силовики и надевают наручники. Ничего не ожидавшего мужчину заталкивают в машину.

Кроме этого, в доме подозреваемого провели обыск. Сейчас он находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.

Интересно, потратили бы правоохранители столько сил, если бы дело касалось не чиновника?

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