В Башкирии задержан подозреваемый в поджоге машины замглавы Благовещенского района

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
МВД Башкирии отчитались о задержании мужчины, которого подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Напомним, в ночь на 15 сентября в Дёме сгорел «Митсубиси аутлендер», принадлежащий супруге главы Благовещенского района.
Оперативники УМВД Башкирии, сотрудники уфимской полиции и УФСБ Башкирии осмотрели камеры видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей. В результате они вышли на 39-летнего жителя города Благовещенск. Как передают правоохранители, у него мог быть конфликт с местным чиновником.
Задержание поджигателя превратилось в настоящую силовую операцию. Поддержку полицейским оказали сотрудники Росгвардии. На видео, предоставленном пресс-службой УМВД, видно, как сотрудники ДПС останавливают иномарку. В этот момент к ним подъезжает УАЗ, из которого выбегает группа вооружённых людей в масках. Пока мужчина показывал содержимое багажника, на него сзади наваливаются силовики и надевают наручники. Ничего не ожидавшего мужчину заталкивают в машину.
Кроме этого, в доме подозреваемого провели обыск. Сейчас он находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.
Интересно, потратили бы правоохранители столько сил, если бы дело касалось не чиновника?