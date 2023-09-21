В Башкирии выявлен новый очаг бешенства

Кроме того, ветеринары должны вакцинировать весь домашний скот (кроме тех голов, которые были вакцинированы от бешенства менее полугода назад). На территории ЛПХ проведут дезинфекцию одежды и обуви, уничтожат грызунов, также будут вестись наблюдения за животными, контактировавшими с заболевшим поголовьем.