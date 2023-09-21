В Башкирии выявлен новый очаг бешенства

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Глава Башкирии указал ввести карантин из-за бешенства в одном из районов Башкирии. Согласно указа, ограничительные меры установлены в селе Уршак Миякинского района.
Уршак — малый населённый пункт на юго-западе Башкирии. Находится на берегу рек Карамалы и Уршак.
Эпизоотическим очагом бешенства определено личное подсобное хозяйство жителя деревни Бахтиярова Ф. Теперь его двор запрещено посещать посторонними лицами (кроме ветеринаров и владельцев участка). Там нельзя снимать шкуры с восприимчивых животных, вывозить оттуда домашний скот.
Кроме того, ветеринары должны вакцинировать весь домашний скот (кроме тех голов, которые были вакцинированы от бешенства менее полугода назад). На территории ЛПХ проведут дезинфекцию одежды и обуви, уничтожат грызунов, также будут вестись наблюдения за животными, контактировавшими с заболевшим поголовьем.
Причины и источники заболевания предстоит установить госкомитету по ветеринарии.