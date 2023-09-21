В Башкирии вводится масочный режим

По результатам недельного мониторинга в республике было отмечено более 24 случае заболевания ОРВИ. Как сообщает главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора по Башкирии Миляуша Мулюкова изданию «Ъ-Уфа», заболеваемость выше эпидпорога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии.