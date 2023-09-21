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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Башкирии вводится масочный режим

В Башкирии вводится масочный режим

21 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Об этом сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

По результатам недельного мониторинга в республике было отмечено более 24 случае заболевания ОРВИ. Как сообщает главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора по Башкирии Миляуша Мулюкова изданию «Ъ-Уфа», заболеваемость выше эпидпорога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии.

Было принято решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях. При их посещении также необходимо проходить и термометрию.

Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.

#Общество#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Масочный режим
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