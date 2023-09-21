В Башкирии вводится масочный режим

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
По результатам недельного мониторинга в республике было отмечено более 24 случае заболевания ОРВИ. Как сообщает главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны Роспотребнадзора по Башкирии Миляуша Мулюкова изданию «Ъ-Уфа», заболеваемость выше эпидпорога на 46%, но ниже предэпидемической базовой линии.
Было принято решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях. При их посещении также необходимо проходить и термометрию.
Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.