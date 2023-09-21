В Башкирии накрыли подпольное производство водки под видом известных брендов

Предполагается, что бутылки со спиртным распространялись в торговые сети республики, а также в Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую области и Татарстан. Во время обысков на складе было найдено 11 тысяч бутылок водки известных брендов, еще 40 тысяч пустых бутылок, 120 рулонов этикеток, 4 рулона акцизных марок и 160 пробок.