В Башкирии накрыли подпольное производство водки под видом известных брендов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В Салавате накрыли подпольное производство водки под известными брендами. По информации телеграм-канала Baza, производством спиртного занимались шестеро мигрантов из Таджикистана под руководством 41-летнего местного жителя.
Предполагается, что бутылки со спиртным распространялись в торговые сети республики, а также в Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую области и Татарстан. Во время обысков на складе было найдено 11 тысяч бутылок водки известных брендов, еще 40 тысяч пустых бутылок, 120 рулонов этикеток, 4 рулона акцизных марок и 160 пробок.
Второй склад был найден и на другой улице. Там, по данным Baza, нашли 60 тысяч бутылок водки и 125 пустых бутылок.
Так, производилась незаконная продукция якобы на двух производственных линиях. Сначала все сливалось в одну емкость для смешивания спирта с водой, а после разливалось по разным бутылкам.
Обнаружить подпольное производство удалось благодаря самим работникам. Они пожаловались на невыплату заработной платы. Сейчас 41-летний управляющий и шесть мигрантов задержаны. Возбуждено уголовное дело.