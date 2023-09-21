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В Башкирии накрыли подпольное производство водки под видом известных брендов

В Башкирии накрыли подпольное производство водки под видом известных брендов

21 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Производилась водка в Салавате и поставлялась в магазины как Башкирии, так и других регионов, сообщает телеграм-канал Baza.

В Салавате накрыли подпольное производство водки под известными брендами. По информации телеграм-канала Baza, производством спиртного занимались шестеро мигрантов из Таджикистана под руководством 41-летнего местного жителя.

Предполагается, что бутылки со спиртным распространялись в торговые сети республики, а также в Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую области и Татарстан. Во время обысков на складе было найдено 11 тысяч бутылок водки известных брендов, еще 40 тысяч пустых бутылок, 120 рулонов этикеток, 4 рулона акцизных марок и 160 пробок.

Второй склад был найден и на другой улице. Там, по данным Baza, нашли 60 тысяч бутылок водки и 125 пустых бутылок.

Так, производилась незаконная продукция якобы на двух производственных линиях. Сначала все сливалось в одну емкость для смешивания спирта с водой, а после разливалось по разным бутылкам.

Обнаружить подпольное производство удалось благодаря самим работникам. Они пожаловались на невыплату заработной платы. Сейчас 41-летний управляющий и шесть мигрантов задержаны. Возбуждено уголовное дело.

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