«‎Три тополя» у ВАЗа: как выглядит торговый центр на самой окраине Уфы

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
«Тополя» — аккуратное трехэтажное здание 2006 года постройки на Коммунаров, 61. Торговый дом работает с 9.00 до 21.00. Здесь есть наземная парковка и целых 8 входов — так что, попав в один, выйти можно совершенно из другого конца здания. Поэтому в первый раз даже можно немного потеряться. У центрального входа — привычные шашлыки, самса, шаурма, плов и люля-кебаб. Внутри — никаких пандусов, очень узкий проход и ступени. А это значит, что торговый дом точно не предусмотрен для маломобильных граждан и мам с колясками. Впрочем, как и большинство других торговых точек города.
Первое, на что обращаешь внимание, попав на первый этаж — что здесь есть практически все для хозбыта: от веников до кастрюль, от стульев на кухню до гвоздей и вил, от спортивного детского мяча до рыболовных снастей. Кроме того, видим банкомат, салоны с электроникой и сотовой связью, где можно купить все для смартфонов, включая и сам телефон. Ловим себя на мысли, что такой богатый ассортимент почти на все случаи не встретишь в другом черниковском ТЦ — в «Меркурии», который спустя год после крупного пожара пребывает в некотором забвении.
Решила купить себе сумку для бега — всего 350 рублей. У доброжелательной молодой девушки за прилавком узнаю, что во многих точках торгового дома, оказывается, не принимают карточки — только наличными или переводом на карту. Спрашиваю, почему.
— Ну, терминал часто не справляется, — отвечает она.
Это наталкивает на определенные мысли — вероятно, продавцы и владельцы точек таким образом избегают комиссии от банка с каждой покупки через терминал.
Как и в «Меркурии», здесь изобилие различной дешевой парфюмерии, духов, масел, а также недорогих украшений — как женской бижутерии, так и интерьерных решений — картин, икон, ваз.
И можно даже приодеться при желании — открыт магазин с ишимбайским трикотажем, а также другие недорогие точки с одеждой. Вижу небольшую очередь у ломбарда, обещающего только низкие цены.
Второй этаж — более людный и от того суетный. И главный центр притяжения, конечно, «Экономаркет» — крупный магазин с обувью, верхней одеждой для взрослых и детей.
Здесь есть салоны со специями, игрушками, носками и мочалками, медом и вином. У прилавка с баночками главной башкирской сладости неожиданно видим деревянного, довольного, рогатого Шурале. Излюбленный персонаж башкирских и татарских сказок, воплощение духа леса, без пола и рода будто сторожит продукцию.
Неподалеку — ветсалон, где можно купить корма животным, а также кролика или морскую свинку — от 700 до 1400 рублей. У аптеки разместилось объявление на всю стену о приглашении на контрактную службу в армию РФ. Но никаких привычных столов, человека, фиксирующего желающих вступить в ряды новобранцев, не заметили.
Здесь также есть несколько точек общепита, где можно купить сочную шаурму за 150 рублей, куру гриль, а также сладости и горячие напитки. У таких мест обычно людей побольше. Заказываем себе капучино (почти сносный) и решаем почитать отзывы о «Тополях» от людей, которые живут неподалеку.
— Живу рядом с торговым домом 6 лет. Для нашей семьи это магазин -"выручалочка». Когда срочно нужно поменять перегоревшую лампочку, розетку — бежим туда. Развесной корм коту — снова мы там. Родственники попросили «по пути» привезти семена, мы — в «Тополя!», — пишет пользовательница Lesyamagi.
А вот другой житель Черниковки рекомендует честно признается, что товары для дома здесь «на любителя», хотя и тут «все родное» и вкусный шашлык.
— Супер, все родное. Цокольный этаж — все есть для дома. От люстры до крана. Отдельный вход в мясную зону, есть мясо, яйцо, сыр, колбаса и т.д… На втором-третьем этаже расположен «Экономаркет». Здесь на любителя, но народ всегда есть, людям нравится. Рекомендую этот торговый центр. Кстати, здесь можно поесть настоящий шашлык-машлык!.
Есть отзывы и не столь восторженные. Даже несмотря на обилие ассортимента, некоторые отмечают из явных минусов грубый персонал и общую неухоженность.
— Не очень люблю этот торговый дом, хоть и живу в 10 минутах ходьбы. Душновато, не очень чисто, много отделов, но всё как-то сумбурно, неупорядоченно, неорганизованно, несмотря на то, что есть номера. У ИП не всегда свежая и не всегда качественная продукция. Персонал в бутиках разный по уровню обслуживания, но в большинстве своём грубоватый и хамоватый. Из плюсов: большое разнообразие всяческих товаров, как продовольственных, так и бытовых, — пишет человек с ником No Name.