«‎Три тополя» у ВАЗа: как выглядит торговый центр на самой окраине Уфы

Первое, на что обращаешь внимание, попав на первый этаж — что здесь есть практически все для хозбыта: от веников до кастрюль, от стульев на кухню до гвоздей и вил, от спортивного детского мяча до рыболовных снастей. Кроме того, видим банкомат, салоны с электроникой и сотовой связью, где можно купить все для смартфонов, включая и сам телефон. Ловим себя на мысли, что такой богатый ассортимент почти на все случаи не встретишь в другом черниковском ТЦ — в «Меркурии», который спустя год после крупного пожара пребывает в некотором забвении.