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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 06:02

Суд Уфы вынес приговор девушке, которая обокрала ювелирный магазин на 12 млн

Суд Уфы вынес приговор девушке, которая обокрала ювелирный магазин на 12 млн

21 сентября 2023, 05:40
Фото: 1MI
Преступление было совершено в ноябре 2022 года в одном из ювелирных центров Уфы.

Суд приговорил Карину Макарову, которая обокрала ювелирный магазина на 12 миллионов рублей, к 5 годам лишения свободы общего режима с возмещение ущерба в полном размере.

Напомним, что молодая девушка работала в ювелирном магазине в Уфе, а в ноябре после рабочего дня украла украшения и исчезла. Нашли Карину в ее родном городе в Дзержинске. На тот момент украшений при ней уже не было. Позже она сообщила, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки в мессенджере.

Во время судебного процесса молодая девушка сообщила о своей беременности, в связи с чем просила назначить ей условный срок.

Девушка, укравшая в Уфе ювелирные изделия на 12 млн рублей, рассказала, где украшения
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#Общество#Элина Сайфранова#Приговор#Новости Башкирии
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