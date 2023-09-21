Суд Уфы вынес приговор девушке, которая обокрала ювелирный магазин на 12 млн

Напомним, что молодая девушка работала в ювелирном магазине в Уфе, а в ноябре после рабочего дня украла украшения и исчезла. Нашли Карину в ее родном городе в Дзержинске. На тот момент украшений при ней уже не было. Позже она сообщила, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки в мессенджере.