Суд Уфы вынес приговор девушке, которая обокрала ювелирный магазин на 12 млн

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Суд приговорил Карину Макарову, которая обокрала ювелирный магазина на 12 миллионов рублей, к 5 годам лишения свободы общего режима с возмещение ущерба в полном размере.
Напомним, что молодая девушка работала в ювелирном магазине в Уфе, а в ноябре после рабочего дня украла украшения и исчезла. Нашли Карину в ее родном городе в Дзержинске. На тот момент украшений при ней уже не было. Позже она сообщила, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переписки в мессенджере.
Во время судебного процесса молодая девушка сообщила о своей беременности, в связи с чем просила назначить ей условный срок.