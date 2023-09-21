Названы новые сроки сдачи Зининского путепровода в Уфе

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:36
Накануне, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе сообщил о выявленном дефекте на Зининском путепроводе — одна из опор имеет отклонение по вертикали. Для дальнейших действий потребовался аудит несущей опоры, с этой целью был заключен договор с научно-исследовательским центром Москвы.
Так, было принято решение провести дополнительные мероприятия по усилению крайних опор. На данный момент разрабатываются проектные решения. Работы обещают выполнить в срок до 30 ноября.
Отметим, что изначально завершить работы подрядчик должен был еще 31 июля 2023 года. Однако в начале месяца между заказчиком и подрядной компанией было подписано дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи объекта до 30 ноября.
Тем не менее завершить работы обещали раньше. В частности, глава Октябрьского района Уфы еще в августе сообщал, что готовность объекта составляет 98%, и сказал подписчикам ждать пост о запуске движения по путепроводу.