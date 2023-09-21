РЭО предложил наносить маркировку на бутылки с помощью водорастворимого клея

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что в результате такого подхода сократится объем захоронения отходов на полигонах. Кроме этого, снизится нагрузка на мусоросортировочные комплексы. А самое главное, по словам Буцаева, — появилась мотивация граждан собирать и передавать на переработку пластиковые крышки. Привычка, касающаяся раздельного накопления ТКО, по итогам второго квартала уже сформирована почти у 60 процентов населения — у 87,3 миллиона жителей России, и их количество продолжает расти, подытожил глава РЭО.