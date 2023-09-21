РЭО предложил наносить маркировку на бутылки с помощью водорастворимого клея

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
РЭО предлагает маркировать упаковку с использованием водорастворимого клея. Еще один вариант — размещать стикер на основной этикетке, пишет 56orb.ru.
Чтобы инициатива сработала, необходимо внедрить новый стандарт в работу товаропроизводителей и розничных торговых сетей. Это приведет к снижению трудоемкости, стоимости и продолжительности процесса переработки пластиковых крышек на объектах предприятий-утилизаторов.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что в результате такого подхода сократится объем захоронения отходов на полигонах. Кроме этого, снизится нагрузка на мусоросортировочные комплексы. А самое главное, по словам Буцаева, — появилась мотивация граждан собирать и передавать на переработку пластиковые крышки. Привычка, касающаяся раздельного накопления ТКО, по итогам второго квартала уже сформирована почти у 60 процентов населения — у 87,3 миллиона жителей России, и их количество продолжает расти, подытожил глава РЭО.
Напомним, в Российской Федерации с конца 2021 года начали действовать нормы об обязательной маркировке «Честный знак» средствами идентификации упакованной минеральной природной воды. Требования об обязательной маркировке остальной воды в упаковке вступили в силу с марта 2022 года.
Пластиковые крышки в России начали использовать в семидесятых — восьмидесятых годах. Проблема их переработки заключается в отсутствии в стране сортировки отходов. Население сдает или выбрасывает бутылки вместе с крышками.
РЭО поддерживает идею цифровой маркировки с целью обеспечения прозрачности отечественного рынка. Такой подход позволяет избавить население и от контрафактной или опасной для здоровья продукции. Стикеры на крышках бутылок могут препятствовать технологическому процессу переработки. На этот момент обратил внимание директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.
«Мы не предлагаем отказаться от маркировки совсем, а видим решение в использовании водорастворимого клея или переносе стикера с QR-кодом на основную этикетку. Тогда технологических сложностей на современных линиях переработки ПЭТ-бутылок не возникнет», — сказал Игорь Забралов.
Напомним, победителем «Зеленой премии» стала компания «ВкусВилл». Ее корпоративный проект получил главный приз в конкурсе. В течение года в рамках экологической инициативы для клиентов сети супермаркетов было направлено на переработку более тридцати миллионов «добрых крышек».