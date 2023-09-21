mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Жители посёлка под Уфой просят у Хабирова выделить вертолёт

«Прошу выделить вертолёт!» — Жители села под Уфой не могут выехать в город

21 сентября 2023, 11:20

Жители посёлка под Уфой просят у Хабирова выделить вертолёт

Люди боятся выехать на трассу

«Прошу обратить на проблему выезда из села Лебяжий» — так обратилась к Радию Хабирову жительница Уфимского района в соцсетях. Женщина рассказала, что на перекрёстке постоянно случаются аварии, из-за чего жители Лебяжьего бояться выехать в город. Для решения проблемы она попросила выделить вертолёт.

Также Алина Б. рассказала, что существует риск и для детей — с того же перекрёстка выезжает школьный автобус. Проблема существует много лет, жители неоднократно обращались в администрацию Уфимского района. Но власти не предпринимают каких-то действий.

Лебяжий находится на пересечении трасс М-5 и Р-240 по соседству с посёлком «Цветы Башкирии». Из Уфы туда можно попасть, проехав мимо «Меги» и «Леруа Мерлен».

Пробки и ДТП: маленький перекресток в Уфе становится большой транспортной проблемой
Узнать подробнее

Районные чиновники ответили женщине, что дорожное движение на перекрёстке организовано согласно всем нормам. А если жителям страшно выехать на развязку, люди могут воспользоваться перекрёстком возле села Зубово. Дольше, но спокойнее.

Однако жителей такой ответ не мог устроить. Они указывают, что ответ районной администрации не полный, не учитывает правил дорожного движения, поэтому попросили направить ответственного сотрудника на место для всестороннего изучения проблемы. В конце концов к дискуссии присоединилось министерство транспорта, которое обещало обратиться в профильный отдел. Там обещали дать ответ до 30 сентября.

Ранее жители села Лебяжий смогли добиться постройки остановки для школьного автобуса.

#Башкирия#Уфа#Соцсети#Транспорт#Хабиров#Идэль Гумеров
Подпишитесь
В Башкирии вводится масочный режим
Сегодня, 11:45
«Копыта, мозги и рога»: почему обычная уфимская многоэтажка перессорила всех вокруг
Сегодня, 09:04
«Уфа золотая»: как горожане отреагировали на резкий рост цен за проезд в автобусах
Сегодня, 11:43
Массовые проверки ожидают водителей в Башкирии сегодня
Сегодня, 11:26
Дефективная стройка за 1 млрд: кто и почему не может достроить путепровод в Зинино
Вчера, 11:03
ЖК «Зорге. Премьер»: все лучшее — детям!
19 сентября, 09:50