«Прошу выделить вертолёт!» — Жители села под Уфой не могут выехать в город

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Прошу обратить на проблему выезда из села Лебяжий» — так обратилась к Радию Хабирову жительница Уфимского района в соцсетях. Женщина рассказала, что на перекрёстке постоянно случаются аварии, из-за чего жители Лебяжьего бояться выехать в город. Для решения проблемы она попросила выделить вертолёт.
Также Алина Б. рассказала, что существует риск и для детей — с того же перекрёстка выезжает школьный автобус. Проблема существует много лет, жители неоднократно обращались в администрацию Уфимского района. Но власти не предпринимают каких-то действий.
Лебяжий находится на пересечении трасс М-5 и Р-240 по соседству с посёлком «Цветы Башкирии». Из Уфы туда можно попасть, проехав мимо «Меги» и «Леруа Мерлен».
Районные чиновники ответили женщине, что дорожное движение на перекрёстке организовано согласно всем нормам. А если жителям страшно выехать на развязку, люди могут воспользоваться перекрёстком возле села Зубово. Дольше, но спокойнее.
Однако жителей такой ответ не мог устроить. Они указывают, что ответ районной администрации не полный, не учитывает правил дорожного движения, поэтому попросили направить ответственного сотрудника на место для всестороннего изучения проблемы. В конце концов к дискуссии присоединилось министерство транспорта, которое обещало обратиться в профильный отдел. Там обещали дать ответ до 30 сентября.
Ранее жители села Лебяжий смогли добиться постройки остановки для школьного автобуса.