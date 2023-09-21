«Прошу выделить вертолёт!» — Жители села под Уфой не могут выехать в город

Однако жителей такой ответ не мог устроить. Они указывают, что ответ районной администрации не полный, не учитывает правил дорожного движения, поэтому попросили направить ответственного сотрудника на место для всестороннего изучения проблемы. В конце концов к дискуссии присоединилось министерство транспорта, которое обещало обратиться в профильный отдел. Там обещали дать ответ до 30 сентября.