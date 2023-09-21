Оживлённая улица в Уфе останется без трамваев

Ранее мы рассказывали о том, что в воскресенье в третий раз за осень перекроют Шакшинский мост, а жители Лебяжьего вынуждены обратиться к Хабирову за вертолётом. А движение трамваев по Менделеева уже перекрывали с 15 по 18 сентября.