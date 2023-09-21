Оживлённая улица в Уфе останется без трамваев

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Уфимская мэрия опубликовала информацию о том, что три трамвая перестанут ходить по улице Менделеева. Без этого вида транспорта жителям Зелёной рощи придётся обойтись все выходные.
Как сообщают в администрации, перекрытие движения связано с ремонтными работами. Сейчас на улице Менделеева идёт ремонт. В субботу и воскресенье на участке от улицы Обской до Караидельской будут укладывать верхний слой асфальта.
Не поедут по рельсам три трамвая — №1 («ЖД-вокзал — Санаторий „Зелёная роща“»), №16 («Санаторий Зелёная роща — ул. Пушкина») и №18 (Санаторий «Зелёная роща» — Госцирк»). Ограничения продлятся с 8:00 субботы до 20:00 воскресенья.
Ранее мы рассказывали о том, что в воскресенье в третий раз за осень перекроют Шакшинский мост, а жители Лебяжьего вынуждены обратиться к Хабирову за вертолётом. А движение трамваев по Менделеева уже перекрывали с 15 по 18 сентября.