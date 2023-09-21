Названы города Башкирии с самой высокой смертностью от отравления алкоголем

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Чаще всего от отравления алкоголем в республике за январь — августа этого года погибали в Уфе — 23 человека. На второй строчке разместился Стерлитамак, где погибло 11 человек, на третьей — Белорецк и Уфимский районы с 5 летальными исходами.
Далее, по 4 случая в Абзелиловском, Бижбулякском и Туймазинском районах. По 3 случая — в Мелеузе, Иглинском, Мелеузовском, Мишкинском, Салаватском и Татышлинском районах.
Всего в Башкирии я января по августе 2023 года от отравления алкоголем погибли 116 человек. В то же время за аналогичный период 2022 года скончались 99 человек.