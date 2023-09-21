Масочный режим в Башкирии, задержание поджигателя в Уфе, строительство мостов

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:03
Автобус №75 больше не будет делать круг возле «Планеты»! Жители Сипайлово могут обрадоваться — у торгового центра обустроен новый заезд, который позволит автобусам большого класса заезжать к «Планете», выезжать на улицу Энтузиастов и возвращаться к улице Менделеева. Кроме 75, изменения касаются маршрутов № 6, 75, 225, 232, 244 и 248.
Девушка, вынесшая драгоценностей из ювелирного магазина на 12 млн рублей, приговорена к тюрьме. Она работала в ювелирном магазине, в прошлом году решилась ограбить его, после чего уехала в родной Дзержинск. Украшения она передала курьеру. Суд был суров к ней — 5 лет колонии общего режима и возмещение ущерба.
В Башкирии возвращается масочный режим. Пока что — в медицинских учреждениях. Перед тем, как попасть в больницу, надо будет пройти термометрию. Будет ограничено и посещение больных в стационарах. Новые меры вводятся не из-за ковида, а из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Красиво сработали: сотрудники ДПС отвлекали мужчину, который показывал содержимое багажника, когда к его машине подъехал УАЗ с вооружёнными до зубов бойцами. Так прошло задержание 39-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля. А автомобиль этот принадлежит не рядовому гражданину, а супруге чиновника — заместителя главы Благовещенского района.
В выходные перекроют Шакшинский мост, остановят движение трамвая по улице Менделеева, а также ограничат проезд по проспекту Октября. Жителям придётся искать альтернативные маршруты — эта фраза наверняка набила оскомину большинству уфимцев. Впрочем, некоторые предлагают иной выход из ситуации — жители села Лебяжий просят Радия Хабирова предоставить им вертолёт. Иначе выбраться из села не получается.