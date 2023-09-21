Масочный режим в Башкирии, задержание поджигателя в Уфе, строительство мостов

Девушка, вынесшая драгоценностей из ювелирного магазина на 12 млн рублей, приговорена к тюрьме. Она работала в ювелирном магазине, в прошлом году решилась ограбить его, после чего уехала в родной Дзержинск. Украшения она передала курьеру. Суд был суров к ней — 5 лет колонии общего режима и возмещение ущерба.