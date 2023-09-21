«Копыта, мозги и рога»: почему обычная уфимская многоэтажка перессорила всех вокруг

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В микрорайоне «Южный» города Уфы не утихает история многоэтажки, ставшей яблоком раздора между застройщиком, чиновниками, и обычными горожанами. Речь идёт о проекте дома на Армавирской, 15А. Строительство высотки стало причиной скандалов, судебных разбирательств и шумихи в СМИ. Одни считают происходящее защитой прав уязвлённых граждан, другие — происками конкурентов.
Дом по адресу ул. Армавирская, 15А сооружается в микрорайоне «Южный». Его окружают деревянные одноэтажные дома. Кроме них, рядом строится дорога по улице Рыленко. В этом же микрорайоне находятся памятники архитектуры XIX-начала XX века, представленные комплексом зданий Благовещенского монастыря (в настоящее время там находятся жилые помещения, офисы, магазины). В целом, «Южный» представляет собой бурно-развивающийся район с многоквартирной застройкой и крупными инфраструктурными проектами.
Впервые разрешение на строительство на Армавирской было выдано в сентябре 2020 года. По проекту, представленному «Специализированным застройщиком „Строительный трест Девелопмент“, предполагалось возведение дома на 332 квартиры с подземной парковкой на 23 машиноместа.
Спустя месяц после выдачи разрешения стало известно, что подписавший его исполняющий обязанности начальника городского отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений Азат Шаяхметов был задержан сотрудниками УФСБ. По версии оперативников, он вместе со своим начальником Рустамом Тухватуллиным пытался получить взятку в 10 млн рублей от представителя компании «Восток-монтаж». Фирма планировала построить гостиницу. Тухватуллина приговорили к 10, Шаяхметова — к 8 годам лишения свободы.
В начале 2021 года «СЗ „СТ Девелопмент“ приступил к возведению 27-этажного жилого комплекса „Вершинин“.
Сразу же после начала работ против застройки выступили жители соседних домов. Они считают, что строительство высотки скажется на безопасности их домов, а также нарушает их права на благоприятные условия жизни. Причина — кратное увеличение нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, парковки, проезды и т. д.). Активисты ссылаются на то, что по проекту планировки 2008 года на месте будущей многоэтажки можно строить дома не выше 6 этажей.
Для защиты своих прав и свобод соседи создали Местную общественную организацию защиты прав жильцов микрорайона «Южный».
Как сообщили нашему изданию в мэрии, на сегодняшний день зонирование 2008 года противоречит действующим документам территориального планирования и градостроительного зонирования. В марте 2023 года уфимская администрация постановила отменить проект планировки территории. Однако сейчас идёт судебное разбирательство о признании этого постановления незаконным. Окончательное решение судом ещё не принято.
В скандал вынужден был вмешаться глава Башкирии Радий Хабиров. На совещании правительства он потребовал от тогдашнего мэра Уфы Сергея Грекова прекратить стройку.
— Придумайте процедуры на Армавирской. Остановить не могу, но в рамках всех своих копыт, мозгов, рогов, всего, что у меня есть, я сделаю так, что они там строить не будут.— Р. Хабиров
Администрация согласилась с главой региона — спустя несколько дней, 5 марта 2021 года разрешение на строительство было отозвано. Мэрия мотивировала решение тем, что проект планировки территории не предусматривает строительство «двадцатисемиэтажки». Также городские власти сослались на то, что при выдаче разрешения не учли обеспеченность участка жилого комплекса парковками, физкультурными и детскими площадками. За три дня до этого управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) г. Уфы отменило ранее выданное разрешение на использование земель для благоустройства.
Однако застройщик не сдавался и направился искать счастье в судах и надзорных органах. Так, в октябре 2021 года ООО «СЗ СТ Девелопмент» пожаловался в антимонопольную службу на неправомерность решений УЗИО г. Уфы.
ООО «Специализированный застройщик „Строительный трест Девелопмент“ основано в июне 2006 года. Учредителем выступает Водолеев Антон Игоревич, являющийся учредителем ряда других компаний — ООО „СЗ „Гранд Девелопмент“, ООО „СЗ „Адамант“, ООО „Планета“, ООО „СЗ „СТ Ультра-Девелопмент“. Также он выступал учредителем ООО „СЗ Строительный трест“. Ранее совладельцем фирмы являлся Егошин Дмитрий Сергеевич.
В апреле 2021 года «СЗ СТ Девелопмент» подал в суд на действия мэрии и главного управления архитектуры Уфы.
25 января 2022 года антимонопольная служба вынесла предупреждение управлению земельных и имущественных отношений. Ведомство уличило чиновников в необоснованном препятствовании осуществлению деятельности ООО СЗ «Строительный трест Девелопмент».
По требованию УФАС, УЗИО в течение 15 дней должно было отменить отзыв разрешения на использование земель. Тем самым антимонопольная служба обязала мэрию вернуть застройщику разрешение на строительство. По мнению надзорного органа, своими действиями администрация города нарушила законодательство о конкуренции.
На протяжении всего времени «перетягивания каната» строительные работы то приостанавливались, то возобновлялись. 14 февраля 2022 года местные жители выступили с обращением к чиновникам с просьбой остановить незаконную, по их мнению, стройку. Однако Арбитражный суд встал на сторону застройщика, посчитав незаконными действия мэрии. Но апелляционный суд отменил решение арбитража.
Параллельно шёл процесс, в котором ответчиком выступала антимонопольная служба. Городские власти подали на неё в суд, посчитав её предупреждение недействительным. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону надзорного ведомства и застройщиков. Однако в апелляции и кассации мэрии, прокуратуре и активистам удалось убедить суд в неправомерности действий УФАС по Башкирии. Согласно последнему решению, у антимонопольщиков нет полномочий на проведение проверок и вынесение предупреждений в области земельного права.
17 марта 2023 года кассационный суд Уральского округа отменил решения предыдущих инстанций по иску застройщика к мэрии, направив дело на новое рассмотрение. В решении кассации указывается, что проект планировки 2008 года является устаревшим, не соответствующим обновлённому генплану Уфы. По мнению суда, градостроительные регламенты на момент выдачи разрешения позволяли и позволяют возвести высотку на спорном земельном участке.
После последней кассации «СЗ „СТ Девелопмент“ отказался от исковых требований. В мае 2023 года мэрия выдала компании новое разрешение на строительство 26-этажного жилого комплекса „Divo Residence“ (на месте ранее планировавшегося „Вершинина“). По проекту планируется обустройство 391 квартир, в том числе — 108 студий.
7 сентября инициативная группа граждан подала в суд на строительную компанию, требуя признать незаконной стройку. В рамках обеспечительных мер суд остановил действие разрешения на строительство на время судебных разбирательств.
Представители застройщика называют разгорающийся конфликт происками конкурентов, «не гнушающихся использовать самые изощренные методы и провокации». Также в «СЗ СТ Девелопмент» считают, что «группа противников-”активистов”” действует в интересах конкурентов, которые хотят испортить репутацию компании.
В то же время в социальных сетях распространились видеозаписи, на котором неизвестные, приехав в тёмное время суток во двор на мотоцикле, прокалывают шины припаркованных автомобилей. Активисты считают, что были порезаны колёса машин, владельцами которых являются противники застройки.
Рассмотрение иска, поданного Местной общественной организацией защиты прав жильцов микрорайона «Южный», начнётся 26 сентября.