«Копыта, мозги и рога»: почему обычная уфимская многоэтажка перессорила всех вокруг

Сразу же после начала работ против застройки выступили жители соседних домов. Они считают, что строительство высотки скажется на безопасности их домов, а также нарушает их права на благоприятные условия жизни. Причина — кратное увеличение нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, парковки, проезды и т. д.). Активисты ссылаются на то, что по проекту планировки 2008 года на месте будущей многоэтажки можно строить дома не выше 6 этажей.