Пилот летевшего в Уфу самолета сделал важное заявление на большой высоте

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Стало известно о неполадке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» во время полета из Москвы в Уфу.
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, при выполнении полета по маршруту в районе навигационной точки КЕЗВУ МУДР на эшелоне Ф160 капитан судна доложил об отказе системы ТКАС. После чего было решение продолжить полет на аэродром назначения.
Речь идет о системе предупреждения столкновения самолётов в воздухе, которая предназначена для уменьшения риска столкновения воздушных судов.