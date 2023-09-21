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Пилот летевшего в Уфу самолета сделал важное заявление на большой высоте

Пилот летевшего в Уфу самолета сделал важное заявление на большой высоте

21 сентября 2023, 07:53
Фото: 1MI
Отказал система предупреждения столкновения самолетов в воздухе, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Стало известно о неполадке воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» во время полета из Москвы в Уфу.

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, при выполнении полета по маршруту в районе навигационной точки КЕЗВУ МУДР на эшелоне Ф160 капитан судна доложил об отказе системы ТКАС. После чего было решение продолжить полет на аэродром назначения.

Речь идет о системе предупреждения столкновения самолётов в воздухе, которая предназначена для уменьшения риска столкновения воздушных судов.

#Общество#Элина Сайфранова#Самолеты#Самолет
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